El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que pese a marcharse con pena e "insatisfecho" por el empate sumado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el partido fue "muy bueno" y vio al equipo que se "acerca" al que pretende.

"Me voy insatisfecho, pero mañana pensaré que hemos jugado bien y la imagen desde el banquillo es muy buena. Se acerca el Barça que yo quiero, protagonista y valiente y yendo al ataque. El que viví yo. Es el camino correcto", aseguró el estratega en rueda de prensa.

Desde la llegada de Xavi Hernández, Barcelona disputó ocho partidos de carácter oficial obteniendo tres victorias, dos empates y tres derrotas.

"La imagen del equipo es buena y el juego bastante bueno, aunque hay que entender lo que requiere cada momento. Con uno más hay que tener más paciencia, moverles de lado a lado. El día del Elche picamos al espacio, hoy nos ha costado. Es cuestión de insistir porque vamos por el buen camino", apuntó el exmediocampista.

Xavi destaca el nivel de Barcelona

Tras el empate 1-1 con Sevilla, cotejo con el que Barcelona se puso al día en LaLiga Santander, los azulgranas subieron al sétimo puesto con 28 unidades, quedando a dos puntos de los puestos de Champions League.

"Me pesa no ganar, la verdad. Tengo la sensación de que me costará ganar, creo que tendríamos que haber ganado y más al tener minutos contra 10 jugadores. Ellos han sabido frenar el partido, enfriarlo, con faltas, y es una manera de competir de un equipo muy veterano que sabe lo que hace, y tácticamente han estado bien", destacó Xavi Hernández sobre el Sevilla.

"Lo negativo es que nos llevamos sólo un punto. Teníamos una ocasión de oro para terminar el año en Champions y la hemos perdido, porque hemos tenido el triunfo. Es una pena, la verdad, no irse con ese regusto perfecto de boca. Hay que insistir porque estamos en el camino correcto", añadió.

🗣️ Xavi: "El equipo ha dado la cara y ha competido muy bien." pic.twitter.com/WxQ9LyzqFr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2021





