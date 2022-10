Barcelona supera al Real Madrid por diferencia de goles en la cima de LaLiga | Fuente: EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "no" están pensando en los partidos de la próxima semana ante el Inter de Milán y contra el Real Madrid y que están centrados en "reaccionar" este domingo en el duelo con Celta de Vigo después del nuevo tropiezo europeo.

"No pensamos ni en el Clásico ni en el Inter. Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamientos en el Celta, en trabajar tácticamente. Físicamente poco, porque llevamos una carga importante. Es importante conseguir los tres puntos y seguir siendo líderes. Estamos enfocados cien por cien en lo que va a pasar mañana", declaró en rueda de prensa.



Barcelona y Real Madrid, la lucha por LaLiga

Barcelona tiene 3 puntos en tres partidos jugados en la Champions League | Fuente: AFP

El Real Madrid y Barcelona son los elencos señalados a disputar en esta temporada por el título de LaLiga. El vigente campeón vio frenado su paso perfecto con el empate frente a Osasuna, lo que le permitió a los culés llegar al primer lugar por diferencia de goles. Así, Xavi no quiere ceder la cima.

“Pondremos el mejor once a pesar de las molestias y cansancio. No tienen nada que ver el Inter o el Mallorca con el Celta. Coudet busca mucho tener la pelota, ser protagonista en el juego, son muy verticales cuando roban la pelota, tienen mucha presencia en el centro del campo... El año pasado nos complicaron mucho. Tenemos que imponer nuestro modelo de juego. Nos va a costar, pero nos tenemos que rehacer; después de una derrota, tenemos que reaccionar, y es un muy buen momento, en un partido en casa delante de nuestra afición", señaló el exmediocampista.

🔊 Xavi: "Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamiento en el Celta" pic.twitter.com/4DediuVl5I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2022

Barcelona pasa página a la polémica en Champions League

Barcelona registró a mitad de semana su segundo derrota en Champions League cayendo ante Inter. El duelo se tornó controversial cuando una clara mano de Dumfries en área italiana no fue sancionada como penal para los azulgranas.

"Nos indignamos, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero ya está. Ahora pienso en ganar al Celta. Lo parte positiva es que aún dependemos de nosotros en la 'Champions' para pasar. Ahora estamos en LaLiga, estamos líderes y queremos seguir ahí", dijo Xavi Hernández, además de explicar por qué no elevaron una queja ante la UEFA.

"Lo hemos hablado. Hemos decidido no hacerla, se decidió lo que se decidió. Yo soy partícipe de ello. Ya me quejé yo, que no me quejo casi nunca y no me meto con los árbitros. Me dio una sensación de injusticia tremenda”, sentenció.





