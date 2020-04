Antes del retiro: el homenaje que Andrés Iniesta espera del Barcelona | Fuente: Difusión

Andrés Iniesta, actual jugador del Vissel Kobe de Japón, dio una entrevista al canal oficial del Barcelona en YouTube en la que habló sobre su futuro como profesional y sobre la chance de que La Masia, el lugar donde se forman los juveniles del cuadro azulgrana, pueda llevar su nombre.

"Me gustaría por lo que representa, por todo lo que ha sido para mí. Hablar de La Masia en el Barza son palabras mayores. Pero a la vez no me gustaría porque hemos pasado tantísimos jugadores y personas que son igual de importantes que yo. Sería una situación difícil, pero por lo que representea, ver mi nombre vinculado a ello sería un halago porque sería para toda la vida", confesó el volante de 35 años.

Andrés Iniesta se formó en las diviones menores del Barcelona, club al que llegó en 1996 con 12 años. Desde entonces, ha pasado por todas las categorías del club y llegó a debutar en la temporada 2002-03 de la mano del técnico holandés Louis Van Gaal. Anunció su adiós del club en mayo del 2018 y desde entonces milita en el Vissel Kobe de Japón.