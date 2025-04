Federico Valverde salva a Real Madrid: paró el balón con el pecho y anotó un espectacular gol ante Athletic Club

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un golazo del uruguayo Federico Valverde en el minuto 93 dio los tres puntos (1-0) a un Real Madrid que sufrió ante Athletic Club, en partido correspondiente a la fecha 32 de LaLiga de España.

La formidable definición del 'charrúa' logra mantener a Real Madrid a cuatro puntos de distancia del líder de LaLiga, el Barcelona.

El gol de Real Madrid pudo llegar antes, pero un gol de Vinicius Junior en el minuto 80 fue anulado por fuera de juego previo de Endrick.

Tras el pitazo final, 'Fede' analizó la jugada del gol del triunfo, cuando mató el balón con el pecho y ejecutó una volea que puso el balón en la escuadra.

"No pensé mucho al final, a veces pienso tanto que me vienen dudas. Esta vez no pensé, disparé. Hoy fue un partido que he tirado mucho a puerta, la mayoría han ido bien, me he sentido con mucha confianza y al final ha podido entrar", aseguró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El golazo del uruguayo Federico Valverde. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Athletic Club: así arrancaron en duelo

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Rüdiger, Asencio, Camavinga; Tchouaméni, Ceballos, Modric, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.



Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Unai Nuñez, Adama Boiro; Beñat Prados, Mikel Vesga; Álvaro Djalo, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.