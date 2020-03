Philippe Coutinho disputó cinco temporadas y media en Liverpool | Fuente: AFP

Philippe Coutinho apunta a ser uno de los jugadores que genere mayor interés por parte de los clubes en el siguiente mercado de pases. Por él analizan ofertas equipos de la Serie A y la Premier League, donde ya jugó con el Liverpool, aunque ahora con uno no esperado: el Manchester United.

Según los informes de la prensa británica, el elenco de Old Trafford tiene intenciones de fichar al brasileño, sin embargo, este habría sido directo con su entorno próximo descartando aquella posibilidad debido a su pasado en los ‘reds’, máximo rival del United.

Ed Woodward, director deportivo del cuadro inglés, se puso en contacto con los directivos del Barcelona, dueños de su carta pase, para una posible negociación en el próximo mercado, sin embargo, Coutinho rápidamente cortó la conexión, ya que en Inglaterra señalan que nombró al Manchester United como el único equipo para el que no jugaría.

La puerta para el retorno del brasileño a la Premier League no está cerrada, dado que el Chelsea y Tottenham son los clubes que también analizan su ficha. Todo está supeditado a que el Bayern Múnich (su actual equipos), no ejerza la opción de compra al Barcelona por 120 millones de euros, algo que consideran improbable en Alemania. Además, la directiva catalana no lo tendría en su agenda para la siguiente temporada. Así, Coutinho tendrá que mudarse de escuadra y la Premier es una opción, pero al Manchester United le ha dado la espalda.