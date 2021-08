James Rodríguez tiene contrato en Everton hasta mediados de 2022. | Fuente: EFE

James Rodríguez dio un salto monumental a nivel futbolístico a mediados de 2014 al firmar por Real Madrid en el mercado de fichajes europeo. En su primera temporada destacó, pero luego todo fue de más a menos para el colombiano.

Cedido al Bayern Munich sin éxito, James Rodríguez tomó vuelo rumbo al Everton en la Premier League, en donde la prensa inglesa apunta que no cuenta para el entrenador Rafael Benítez. Sin embargo, AC Milan aparece como un salvavidas para el también ex AS Mónaco y Banfield.

Y es que este martes el diario Daily Mail sostiene que AC Milan está seriamente interesado en contar con los servicios de James. Indican que no es la primera vez que el mediocampista 'cafetero' suena para la tienda rossonera.

James Rodríguez, ¿con rumbo seguro al AC Milan?

James Rodríguez podría vivir su primera experiencia en la Serie A. | Fuente: AFP

El tradicional elenco de la Serie A se encuentra en la búsqueda de un reemplazo idóneo para Hakan Calhanoglu, quien aceptó la propuesta del rival de toda la vida: Inter de Milán.

Para el portal Transfermarkt, el internacional con la Selección de Colombia tiene un valor de 28 millones de euros y su salario anual (13 millones) no le generaría un problema a las arcas del club de San Siro.

"No es el único jugador que tiene Paolo Maldini tiene en su agenda ya que también se encuentran Nikola Vlasic y Hakim Ziyech. Son la competencia directa de James Rodríguez", apuntan.

Es más, incluso el citado medio añade que el Porto, exconjunto del colombiano, también se ha sumado al interés de contratarlo.

De momento, el mediocampista nacido en Cúcuta tiene contrato con Everton hasta mediados del año 2022 y allí fue entrenado por Carlo Ancelotti.

