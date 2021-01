Schalke 04 marcha en el último lugar de la Bundesliga 2020-21 | Fuente: Schalke 04

La situación del club no es la mejor en el torneo doméstico, donde incluso se aferran a no perder la categoría. Así, recurrieron a su gran paso en la institución y no dudó en aceptar la propuesta.

El Schalke 04 de Alemania confirmó este martes el regreso del delantero neerlandés Klaas-Jan Huntelaar, en su intento por ayudar al cuadro 'minero' a permanecer en la Bundesliga.

El exdelantero del Real Madrid y AC Milan ya vistió la camiseta del Schalke entre las temporadas 2010-11 y 2016-17, donde coincidió con el peruano Jefferson Farfán, con quien compartió ataque y ganaron una Copa y Supercopa de Alemania

"Quiero hacer mi parte en el club quedándome. El Schalke es un club que pertenece a la Bundesliga", indicó Huntelaar.

Klaas-Jan, de 37 años, marcó 126 goles con el Schalke en siete temporadas y luego siguió su destino en el Ajax de Ámsterdam. Huntelaar es el segundo jugador que regresa al Schalke en la ventana de enero después de que Sead Kolasinac se uniera cedido por el Arsenal. Ha llegado a un acuerdo con los ‘Reyes Azules’ hasta el final del curso actual sin revelar detalles del traslado del Ajax.

El Schalke 04 es colista con solo una victoria en sus últimos 31 partidos de Bundesliga. En la edición actual, solo registran siete puntos y están seis unidades por debajo del Arminia, último club que se estaría salvando.

"Hay dos razones principales para fichar a Klaas-Jan. Sus cualidades deportivas son indiscutibles, su personalidad, experiencia y conexión con el Schalke también son igualmente importantes", dijo Jochen Schneider, director deportivo del equipo.