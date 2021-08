Jack Wilshere ganó títulos con la camiseta del Arsenal. | Fuente: AFP

El mercado de fichajes no se detiene. Cristiano Ronaldo puede salir de Juventus, en tanto que Real Madrid presentó una propuesta formal al PSG por el traspaso de Kylian Mbappé. En medio de ello, Jack Wilshere no la pasa nada bien.

Y es que Jack Wilshere, quien en su momento destacó con Arsenal, vive un completo drama. Se encuentra sin equipo y actualmente no ha recibido ofertas de ningún tipo, a una semana que cierre el libro de fichajes en la principales ligas del Viejo Continente.

"La verdad que siento que me han cerrado las puertas en mi país (Inglaterra). Nunca pensé que iba a pasar por una situación como la de ahora. Todos me decían que con 28 o 29 años iba a estar en lo más alto, que estaría en un club top", sostuvo Wilshere en una entrevista para The Athletic.

Wilshere, a la espera de una llamado en el libro de fichajes

Jack Wilshere también tiene pasado con la camiseta del Bolton. | Fuente: AFP

Asimismo, el exvolante de los 'gunners' comentó que sus pequeños hijos le consultan cuándo es que volverá a los terrenos de juego.

"Archie, que ya tiene nueve, me pregunta qué tal la MLS. '¿Por qué no juegas en esa liga?' No lo sé. A veces me preguntan '¿por qué no te quiere ningún equipo?' Cómo le explico a mis hijos eso. Tienen amigos en el colegio y estos pueden ser muy duros", sostuvo.

En la temporada 2020-21, Jack Wilshere fue parte del Bournemouth, conjunto que participó en la Championship (segunda división inglesa).

Asimismo, indicó que fue un error salir del Arsenal, en donde ganó la FA Cup y Community Shield.

"Nunca debí irme y eso no tiene que ver con el West Ham. Arsene Wenger me dijo, tras mi cesión, que no me iban a dar un nuevo contrato", añadió.

