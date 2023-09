Marco Verratti no sigue en Europa: crack italiano fichó por Al Arabi de la liga qatarí

Oficial. El volante internacional italiano Marco Verratti, exPSG, se comprometió por el club qatarí Al Arabi SC después de once temporadas defendiendo la camiseta del club de la capital francesa, indicó la entidad gala este miércoles.

Marco Verratti no entraba en los planes de futuro del PSG y del nuevo entrenador Luis Enrique, pese a "jugar un papel destacado en nuestra gran historia", destacó en un comunicado el presidente del club francés Nasser Al-Khelaifi. Es por ello que se marcha al Al Arabi.

"París, el club y sus aficionados tendrán siempre un papel especial en mi corazón", declaró por su parte Verratti, que en noviembre cumplirá 31 años.

PSG se despidió de Marco Verratti, nuevo jugador del Al Arabi

⚽️ 416 partidos en 11 temporadas

✅ 295 victorias

🏆 30 títulos - 9 títulos de campeón de Francia



🦉 #MerciMarco pic.twitter.com/OTSqP6Lvke — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 13, 2023

Tras formarse en el Pescara club con el que debutó como profesional a los 16 años en la Serie B, el mediocampista fichó dos años después por PSG, donde se ha convertido en el jugador más laureado de la historia del club con 30 títulos.

Su pasó por Parque de los Príncipes, no obstante, también está marcado por sus numerosas lesiones, que le han privado con frecuencia de partidos importantes, como la final de la Champions League que los galos perdieron contra el Bayern en 2020 (1-0).

También por sus actos de indisciplina, lo que le llevó a ver 141 tarjetas amarillas y seis expulsiones en su etapa en el PSG, club con el que nunca pudo ganar el tan deseado máximo título europeo de clubes.

"He aprendido a jugar con una tarjeta amarilla", llegó a decir Marco Verratti en 2021, unos meses antes de admitir: "No me entiendo con los árbitros".

Tras la marcha de Neymar y Lionel Messi, es el tercer peso pesado del vestuario del PSG que ha abandonado la entidad este verano boreal.

Con la Selección de Italia debutó en 2012 y ha disputado 55 partidos, con la conquista de la Eurocopa 2021 como principal logro, aunque también con la losa de no haber ayudado a la 'Azzurra' a clasificarse para los Mundiales de 2018 y 2022.

(Con información de AFP)

