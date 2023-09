Perú por mejorar, los grandes en lo suyo e inicios complicados: lo que dejó la primera fecha doble de Eliminatorias

Volvió a rodar la pelota en Conmebol. Y es que regresó el balón a recorrer la cancha a nivel selecciones, esta vez en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante de un periodo de seis días vivimos una primera jornada doble llena de emociones en las Eliminatorias 2026 en donde la Selección Peruana, por ejemplo, tuvo un duro inicio al visitar Ciudad del Este y posteriormente recibir a la 'Canarinha' con estrellas como Neymar, Casemiro, Marquinhos -verdugo de la bicolor en esta oportunidad- y Rodrygo Goes.

Las Eliminatorias más difíciles del mundo, en donde hay que pasar por la altura o un gran calor como en Barraquilla, dieron el puntapié inicial y por ello, ¿qué es lo que nos ha dejado los primeros diez duelos de cara a la próxima cita mundialista?

Las posiciones en las Eliminatorias 2026 de Conmebol

La era Juan Reynoso pudo tener un mejor comienzo

En todo inicio siempre hay nerviosismo y ese pensamiento de qué es lo que pueda pasar en el futuro. Es así que Perú disputó sus dos primeros partidos oficiales en las Clasificatorias. ¿El saldo? Un empate sin goles con Paraguay y dura caída en los segundos finales a manos de Brasil, que ganó gracias a un gol de Marquinhos en el Estadio Nacional de Lima.

La blanquirroja, con Reynoso como DT, ha presentado un gran orden táctico, siempre con su objetivo ir de atrás hacia adelante y manteniendo el cero en su propio arco. La deuda se mantiene, desde los partidos amistosos, en la elaboracion en ataque: no hubo goles en el 'equipo de todos' en las primeras dos fechas.

Por ejemplo, sumando los amistosos de 2023 ante Alemania, Marruecos, Corea del Sur y Japón, sumado a los encuentros de Eliminatorias, hubo 31 disparos y solo cinco de los mismos al arco rival. ¿Y en materia de goles? Únicamente festejamos en dos oportunidades. Cosas por mejorar.

Renato Tapia jugó como defensor central ante Brasil. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

La albiceleste y la 'Canarinha' estarán de todas maneras en el Mundial 2026

No es un secreto decir que tanto Argentina como Brasil se repartirían el primer y segundo lugar (sin orden alguno) en lo más alto de las Eliminatorias. Con un más que efectivo ataque, el equipo de Lionel Scaloni logró puntaje perfecto al ganarle a Ecuador en Buenos Aires y golear a Bolivia en la altura de La Paz. Es más, en el Hernando Siles prescindió de Lionel Messi, no convocado. Que 'Leo' no juegue no fue pretexto para no alzarze con una categórica goleada 0-3.

Por su parte, Brasil -que en Qatar 2022 sorprendió no precisamente para bien al ser eliminado en cuartos de final por Croacia- vapuleó a 'La Verde' de local y triunfó en Lima. ¿No 'Vini', no 'party? Sin el crack del Real Madrid, la escuadra brasilera es primera en la tabla por diferencia goles. Ambos seleccionados hicieron lo suyo; eran favoritos y ganaron.

Preocupantes, y decepcionantes, inicios en las Eliminatorias

Bolivia tiene de aliado a la altura, pero tal parece que esta condición no es determinante para que el cuadro del altiplano saque triunfos en casa. Tras la paliza 5-1 que le dio Brasil, volvió a La Paz para caer frente a la albiceleste. De sus últimos diez partidos de Eliminatorias como local, solo ganó cuatro. "Pido perdón por la actitud de equipo", dijo el DT Gustavo Costas tras perder el último martes con la Selección de Argentina.

Por su parte, tanto Chile como Paraguay se mantienen al debe. Es más que claro que la era dorada de 'La Roja' ya pasó y que, de momento, con nuevos nombres y la experiencia de siempre de Arturo Vidal o Gary Medel no alcanza (solo un punto en la fecha doble).

Del otro lado, la albirroja de Guillermo Barros Schelotto no levanta cabeza al solamente marcar 3 goles en sus últimos 11 partidos de Eliminatorias. Así, imposible soñar con llegar al Mundial 2026. No van a la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, donde llegaron hasta cuartos de final.

El gol de Salomón Rondón contra la selección paraguaya. | Fuente: SporTV

Irregularidad y un Ecuador que empezó con -3 puntos

Uruguay y Venezuela se debatieron entre la gloria y el sabor amargo de las derrotas en estas dos fechas de las Eliminatorias 2026. Y es que ganaron un partido en condición de local, mientras que cuando salieron de sus territorios fueron vencidos con solvencia. Colombia, en tanto, le ganó a la 'Vinotinto' en Barranquilla y sacó un buen empate en Santiago.

Otro es el panorama de Ecuador, que inició con puntaje negativo (-3) previo al torneo. Todo se debió a que, en su momento, la Asociación Nacional de Fútbol Chile (ANFP) envió a FIFA una denuncia en contra de Ecuador por la indebida formación de Byron Castillo.

Según indicó la entidad deportiva chilena, el futbolista había adulterado algunos documentos para representar a la camiseta Tricolor en las Eliminatorias Qatar 2022. Así, en la fecha 1 perdió con Argentina y más allá que derrotó a la 'Celeste' en Quito, no tiene puntaje en la tabla de posiciones. La 'Tri' puede decir que, a partir de la fecha 3, empieza su periplo.

¿Cómo se jugaron las primeras dos fechas de Eliminatorias 2026?

Fecha 1

Jueves 7 de septiembre

► Paraguay 0-0 Perú

► Colombia 1-0 Venezuela

► Argentina 1-0 Ecuador

Viernes 8 de septiembre

► Uruguay 3-1 Chile

► Brasil 5-1 Bolivia





Fecha 2

Martes 12 de septiembre

► Bolivia 0-3 Argentina

► Ecuador 2-1 Uruguay

► Venezuela 1-0 Paraguay

► Chile 0-0 Colombia

► Perú 0-1 Brasil

