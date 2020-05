FIFA anunció las nuevas fechas de los mundiales femeninos Sub 20 y Sub 17

Mundiales Femeninos se realizarán en 2021 | Fuente: @fedefutbolcrc

La FIFA ya había adelantado que los mundiales femeninos de fútbol Sub 20 y Sub 17 no se iban a realizar este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Este martes, dio a conocer las nuevas fechas de las justas internacionales.

El máximo organismo dio a conocer las nuevas fechas de varios torneos internacionales, "bajo reserva de la evolución de la situación".



La Copa del Mundo femenina Sub-20, que se iba a disputar entre el 10 y el 30 de agosto en Costa Rica y Panamá, se jugará ahora del 20 de enero al 6 de febrero de 2021, con el mantenimiento de elegibilidad inicialmente fijado.

Bajo las mismas condiciones, el Mundial femenino Sub-17 previsto en India, se jugará del 17 de febrero al 7 de marzo de 2021 y el Mundial de fútbol sala de Lituania pasa a disputarse del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2021.

Por otro lado, el 70º Congreso de la FIFA, previsto inicialmente en Addis Abeba, se celebrará finalmente de forma virtual "en línea" el 18 de septiembre, anunció este martes la instancia que rige el fútbol mundial.

A principios de marzo, la FIFA había anunciado que el congreso, previsto el 5 de junio, era mantenido en la capital etíope, pero aplazado al 18 de septiembre de 2020, debido a la crisis del coronavirus.

La FIFA anunció este martes que el congreso se celebrará finalmente "en línea el 18 de septiembre".

Podría estar precedido de una reunión del Consejo, el órgano ejecutivo de la instancia, también en línea.

Antes de ello, una reunión de este mismo Consejo, prevista el 20 de marzo pero que había tenido que ser aplazado debido a la pandemiae del coronavirus, debe ser reprogramada a junio-julio y realizarse por videoconferencia.

📰 FIFA dio a conocer las nuevas fechas de tres torneos mundiales, dos de ellos en los que Costa Rica tiene posibilidades de clasificar.https://t.co/Ol0JIDP6gK — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) May 12, 2020