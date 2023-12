“Quería jugar hasta los 45 años, pero no fue posible”: el brasileño Filipe Luís anunció su retiro del fútbol

El lateral brasileño del Flamengo Filipe Luís, de 38 años, anunció ayer, jueves, su retiro del fútbol tras dos décadas de laureada carrera.

"Fue una decisión muy difícil, quien me conoce sabe que siempre dije a mis amigos y entorno que quería jugar hasta los 45 años, pero lastimosamente no fue posible", dijo el defensor en un video publicado en las redes sociales de su equipo de Río de Janeiro.

"Este año tuve problemas físicos que me causaron muchas dificultades para disputar mi posición y un cupo en el equipo titular. Siempre me prometí a mí mismo que tomaría la decisión de parar si no tenía condiciones de jugar en el mismo nivel y sentirme como solía sentirme en el campo", agregó.

El zurdo colgará los botines en el 'Fla', adonde llegó en julio de 2019 después de jugar durante 14 años en equipos de Europa.

Formó parte de una de las épocas más laureadas del club más popular de Brasil, con la conquista de diez títulos, incluidos dos Brasileiraos (2019, 2020) y dos Copas Libertadores (2019, 2022).

En las últimas dos temporadas, sin embargo, perdió terreno con Ayrton Lucas, de 26 años.

Se despedirá de la 'torcida' rojinegra el domingo en el estadio Maracaná, cuando reciban al Cuiabá en la penúltima fecha del campeonato de 2023. El miércoles, en el cierre, visitarán al Sao Paulo.

El 'Fla' (cuarto, con 63 puntos), dirigido por el exseleccionador brasileño Tite, tiene chances de ganar el título, aunque todo parece encaminado para que Palmeiras (66) consiga su segunda corona consecutiva.



Foi intenso, foi vitorioso, foi um torcedor dentro de campo.



Fili, Filipinho, Filipe.



Na voz da Maior Torcida do Mundo:



“FILIPE LUÍS!”



Um craque de leitura do futebol que é de outro planeta, que está nos livros de história de uma Nação.



QUE PRIVILÉGIO!



Com o Manto… pic.twitter.com/6KMT9wLZzZ — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2023

¿Futuro DT?

Opacado en la 'Seleção' por Marcelo, Filipe Luís marcó dos goles en 44 actuaciones con los pentacampeones del mundo.

Tuvo su debut internacional en un empate sin goles contra Venezuela el 14 de octubre de 2009, en un choque de las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010.

Formó parte del plantel que ganó la Copa Confederaciones 2013, aunque no jugó ningún minuto; disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la que cayeron en cuartos de final con Bélgica (1-2), y conquistó la Copa América 2019 celebrada en Brasil.

Desplegó su mejor fútbol en el Atlético de Madrid, al que llegó tras estrenarse como profesional en 2003 con el Figueirense, de su estado natal Santa Catarina (sur), y pasar por el Real Madrid Castilla (2005-06) y el Deportivo La Coruña de España (2006-10).

Defendió la casaca rojiblanca entre julio de 2010 y de 2019, excepto en la temporada 2014-15, en la que se marchó al Chelsea de Inglaterra donde alzó la Premier League y la Copa de la Liga.

Se tornó en ídolo 'colchonero' al levantar siete títulos en el resurgir del equipo madrileño, de la mano del técnico argentino Diego Simeone: tres Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2018), dos UEFA Europa League (2012 y 2018), una Copa del Rey (2013) y una liga (2013-14).

En los últimos años el ahora exlateral mostró su interés en convertirse en director técnico. Según medios brasileños, tras su retiro, seguirá vinculado al Flamengo en un cargo por definir.

"Quiero cerrar este capítulo y comenzar una nueva historia en el fútbol, donde viví todas las emociones posibles (...) Por tanto nunca te abandonaré, nos vemos en breve", dijo. (AFP)