Fecha aprobada: Finalissima entre Argentina y España se disputará en marzo de 2026

Fecha definida. Argentina y España se enfrentarán el próximo 27 de marzo de 2026 en la Finalissima, que enfrenta a la actual campeona de la Copa América con la de la Eurocopa, informa RTVE.



El único título disputado hasta el momento de este trofeo está en poder de Argentina, que se impuso en Londres en 2022 por 3-0 a Italia, campeona de la Eurocopa.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La Copa América de 2021 había sido el primer trofeo logrado por Lionel Scaloni como técnico de Argentina, que inició así una era exitosa a la que sumó la Finalissima, el Mundial Qatar 2022 (después de Argentina 1978 y México 1986) y la Copa América jugada en Estados Unidos en 2024.



España, que acaba de clasificarse para el Mundial 2026, ganó la Eurocopa de 2024 tras derrotar en la final a la de Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín. Argentina, tanto, concluyó primera las eliminatorias sudamericanas y confirmó también su presencia en la fase final de la Copa del Mundo del año que viene.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis