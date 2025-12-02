Flamengo vs Ceará EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 37 del Brasileirao?

Flamengo vs Ceará EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 37 del Brasileiaro.

Flamengo vs Ceará EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 de diciembre por la fecha 37 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Maracaná, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TV Globo, GE TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Flamengo vs Ceará: ¿cómo llega el ‘Mengao’ a la fecha 37 del Brasileirao y qué necesita para ser campeón?

Flamengo llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco encuentros. De ganar, se consagrará campeón de la Serie A de Brasil.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Ceará en vivo por la fecha 37 del Brasileirao 2025?



El partido entre Flamengo vs Ceará se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Maracaná. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Ceará en vivo por la fecha 37 del Brasileirao 2025?



En Perú , el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.



¿Dónde ver el Flamengo vs Ceará en vivo por TV?



El partido entre Flamengo vs Ceará por el Brasileirao será transmitido EN VIVO por TV a través de TV Globo. Vía streaming, será visto por GE TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Flamengo vs Ceará: alineaciones posibles

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortíz, Leo Perreira, Ayrton; Nicolás de la Cruz, Saúl; Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Gonzalo Plata.

Ceará: Bruno; Fabiano, Víctor, Marllon, Nicolás; Zanocelo, Diego; Antonio Galeano, Lucas Mugni, Fernandinho; Raúl.

