Flamengo vs Ceará EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 37 del Brasileirao?

Flamengo vs Ceará EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 de diciembre por la fecha 37 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Maracaná, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TV Globo, GE TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Flamengo vs Ceará: ¿cómo llega el ‘Mengao’ a la fecha 37 del Brasileirao y qué necesita para ser campeón?
Flamengo llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco encuentros. De ganar, se consagrará campeón de la Serie A de Brasil.
¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Ceará en vivo por la fecha 37 del Brasileirao 2025?
El partido entre Flamengo vs Ceará se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Maracaná. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.
¿A qué hora juegan Flamengo vs Ceará en vivo por la fecha 37 del Brasileirao 2025?
- En Perú, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m.
- En Brasil, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m.
- En Colombia, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 7:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 8:30 p.m.
- En Chile, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.
- En Argentina, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Flamengo vs Ceará comienza a las 9:30 p.m.
¿Dónde ver el Flamengo vs Ceará en vivo por TV?
El partido entre Flamengo vs Ceará por el Brasileirao será transmitido EN VIVO por TV a través de TV Globo. Vía streaming, será visto por GE TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Flamengo vs Ceará: alineaciones posibles
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortíz, Leo Perreira, Ayrton; Nicolás de la Cruz, Saúl; Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Gonzalo Plata.
Ceará: Bruno; Fabiano, Víctor, Marllon, Nicolás; Zanocelo, Diego; Antonio Galeano, Lucas Mugni, Fernandinho; Raúl.