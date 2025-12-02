Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Brasileirao y LaLiga

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Flamengo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Flamengo vs Ceará por el Brasileirao. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos en hoy, LaLiga - España

1:00 p.m. | Athletic Club vs Real Madrid - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Arsenal vs Brentford - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Brighton vs Aston Villa - Disney+
2:30 p.m. | Burnley vs Crystal Palace - Disney+
2:30 p.m. | Wolverhampton vs Nottingham Forest - Disney+
3:15 p.m. | Liverpool vs Sunderland - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

12:00 p.m. | Friburgo vs Darmstadt 98 - Disney+
12:00 p.m. | VFL Bochum vs Stuttgart - Disney+
2:45 p.m. | Hamburgo vs Holstein - Disney+
2:45 p.m. | Unión Berlín vs Bayern - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Bélgica

2:30 p.m. | OH Leuven vs Brujas - DAZN
2:30 p.m. | Saint Gilloise vs Zulte Waregem - DAZN

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Antoniano vs Villarreal - América tvGO
3:00 p.m. | Torrent vs Betis - América tvGO
3:00 p.m. | Reus vs Real Sociedad - América tvGO

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

7:00 p.m. | LDU Quito vs Emelec - DSports 4, DGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

9:00 a.m. | Atalanta vs Genoa - Dsports+, DGO
12:00 p.m. | Napoli vs Cagliari - DSports+, DGO
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Venezia - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:20 p.m. | Fortaleza vs Santa Fe - RCN
8:30 p.m. | Bucaramanga vs Deportes Tolima - RCN

Partidos de hoy, Primera División - Escocia

2:45 p.m. | Dundee vs Rangers - OneFootball

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | RB Bragantino vs Vitoria - L1 Play
5:00 p.m. | Fortaleza vs Corinthians - L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Juventude vs Santos - L1 Play
6:00 p.m. | Bahía vs Sport Recife - L1 Play
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Internacional - L1 Play
7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Palmeiras - L1 Play
7:30 p.m. | Flamengo vs Ceará - Globo

fútbol mundial partidos de hoy Brasileirao LaLiga Copa Italia Copa del Rey

