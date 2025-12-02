Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Brasileirao y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Flamengo vs Ceará por el Brasileirao. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos en hoy, LaLiga - España
1:00 p.m. | Athletic Club vs Real Madrid - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:30 p.m. | Arsenal vs Brentford - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Brighton vs Aston Villa - Disney+
2:30 p.m. | Burnley vs Crystal Palace - Disney+
2:30 p.m. | Wolverhampton vs Nottingham Forest - Disney+
3:15 p.m. | Liverpool vs Sunderland - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Alemania
12:00 p.m. | Friburgo vs Darmstadt 98 - Disney+
12:00 p.m. | VFL Bochum vs Stuttgart - Disney+
2:45 p.m. | Hamburgo vs Holstein - Disney+
2:45 p.m. | Unión Berlín vs Bayern - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Bélgica
2:30 p.m. | OH Leuven vs Brujas - DAZN
2:30 p.m. | Saint Gilloise vs Zulte Waregem - DAZN
Partidos de hoy, Copa del Rey - España
3:00 p.m. | Antoniano vs Villarreal - América tvGO
3:00 p.m. | Torrent vs Betis - América tvGO
3:00 p.m. | Reus vs Real Sociedad - América tvGO
Partidos de hoy, Copa - Ecuador
7:00 p.m. | LDU Quito vs Emelec - DSports 4, DGO
Partidos de hoy, Copa - Italia
9:00 a.m. | Atalanta vs Genoa - Dsports+, DGO
12:00 p.m. | Napoli vs Cagliari - DSports+, DGO
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Venezia - DSports, DGO
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
6:20 p.m. | Fortaleza vs Santa Fe - RCN
8:30 p.m. | Bucaramanga vs Deportes Tolima - RCN
Partidos de hoy, Primera División - Escocia
2:45 p.m. | Dundee vs Rangers - OneFootball
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
5:00 p.m. | RB Bragantino vs Vitoria - L1 Play
5:00 p.m. | Fortaleza vs Corinthians - L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Juventude vs Santos - L1 Play
6:00 p.m. | Bahía vs Sport Recife - L1 Play
6:00 p.m. | Sao Paulo vs Internacional - L1 Play
7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs Palmeiras - L1 Play
7:30 p.m. | Flamengo vs Ceará - Globo