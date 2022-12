Hugo Lloris viendo la Copa del Mundo en la premiación | Fuente: EFE | Fotógrafo: Friedemann Vogel

Francia comenzó la final de Qatar 2022 perdiendo por dos goles a cero. Sin embargo, para el segundo tiempo salió con otra mentalidad y gracias a los tres goles de Kylian Mbappe pudo lograr el descuento, el empate y el tercero que llevaría el partido al alargue.

No obstante, el esfuerzo de la Selección de Francia no fue suficiente para lograr el bicampeonato. Hugo Lloris reconoció que "el único lamento que podemos tener es haber desperdiciado -completamente- la primera parte. Pero no nos hemos dejado nada", señaló el arquero francés.

Los minutos finales y los penales de Francia

Cuando un partido se pone cuesta arriba rápido, es la actitud de los referente la que sale a relucir y para el golero así sucedió este domingo. "Pudimos darnos por vencidos con el 2-0, pero seguimos creyendo en que podíamos darle la vuelta al partido. (Sin embargo), cuando la suerte no quiere sonreír", lamentó.

Además, Hugo Lloris recordó con evidente frustración que "tuvimos una ocasión en el minuto 120 que nos ponía 4-3, pero hay que felicitar a los argentinos, porque hicieron un gran torneo y jugaron una gran final. Esta es una noche dolorosa para todos los jugadores, el comando técnico y los aficionados. Sentimos dolor por perder".

Hugo Lloris siendo vencido por Lionel Messi | Fuente: EFE

Hugo Lloris y el récord que no se cumplió

La Selección de Francia pudo haber sido la tercera bicampeona del mundo en la historia y su golero, Hugo Lloris, pudo ser el primer capitán en levantar dos veces el título de la Copa del Mundo, pero no.

Fue el capitán en el título de Rusia 2018 y podría haber repetido la hazaña en Qatar 2022, pero Argentina lo impidió gracias al 4-2 en la tanda de penales. Con eso, el capitán francés no pudo superar a Bellini, que no repitió brazalete en el 'bi' brasileño de 1962, ni a Giampiero Combi, que no pudo volver a usar la cinta en la segunda estrella de Italia.

Hugo Lloris lamentándose junto a Raphael Varane y Didier Deschamps | Fuente: EFE





NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.