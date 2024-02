¿Puede pasar en Perú? Fútbol chileno entra en paro indefinido por aumento de cupos de extranjeros

El fútbol profesional chileno entró en paro indefinido por el aumento de cupos de extranjeros. ¿Hay solución? ¿Qué piden los futbolistas?

El fútbol chileno viene atravesando una de sus peores crisis. El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) de Chile confirmó la paralización del fútbol profesional. La razón: el aumento de cupos de extranjeros.

A través de un comunicado, la entidad gremial indicó que se decidió "no iniciar el Torneo Apertura" hasta que el Consejo de Presidentes "modifique" el aumento "injustificado" en el cupo de extranjeros.

Además, solicitó que se cumplen otras exigencias en el "ámbitos laboral, de salud y deportivo" que afectan a los futbolistas profesionales.

¿Cuándo y cómo inicia el problema en el fútbol chileno?

A finales del 2023, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) realizó el Consejo de Presidentes para discutir las bases de la Primera División 2024. Entre los puntos tratados estuvo la creación de un tercer torneo, el cual no pudo concretarse porque -según La Tercera- no se cubrieron los derechos de transmisión, y el aumento de cupos de extranjeros a seis, los cuales pueden estar en la cancha al mismo tiempo.

Esto generó el descontento del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), que decidió no iniciar el campeonato profesional chileno, a pesar de que todos los capitanes de los clubes estaban de acuerdo con la medida. De acuerdo con el medio chileno citado, Universidad de Chile, Ñublense, Coquimbo Unido y Unión La Calera votaron en contra.

Sin embargo, esta medida no regirá para la Supercopa de Chile, que se disputará este fin de semana entre Colo Colo vs. Huachipato. "Aclaramos que por decisión de la Asamblea se jugará la Supercopa, atendido a que sus bases no contemplan el aumento del cupo mencionado", se lee en el comunicado de Sifup.

De acuerdo con El Mercurio, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se reunirá el próximo martes 13 de febrero con el Consejo de Presidentes para resolver este tema.

¿Pasaría lo mismo en Perú?

La situación en el fútbol peruano no es diferente al que se vive en Chile. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión de ampliar a seis el cupo de extranjeros, además de reducir a 25 los inscritos mayores de 21 años (antes era 27). Este último punto generó molestias en los futbolistas nacionales. De hecho, iban a presentar una carta, con la firma de varios jugadores, solicitando cambiar las reglas, si no renunciarán a la Selección Peruana.

“Los futbolistas profesionales del Perú no podemos permanecer indiferentes a las decisiones que vienen tomando como FPF. Estas decisiones no buscan en absoluto el desarrollo de nuestro fútbol y atentan directamente contra nuestro trabajo y futuro, además de irrespetar el Estatuto del Futbolista Profesional del Perú. En ese sentido, nos dirigimos a ustedes para comunicarles, con la debida anticipación, según establece FIFA en sus reglamentos, nuestra decisión de NO SER CONVOCADOS para integrar la Selección Nacional Absoluta de Fútbol a partir del miércoles 31 de enero del 2024", señala el documento que se trasladará a la FPF.

Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce si se llegó a un acuerdo, pues el reglamento aún no ha sido modificado.

