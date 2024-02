Buscando equipo: los jugadores libres durante el inicio de la Liga1 2024

La temporada 2024 de la Liga1 ya está en marcha y los 18 equipos participantes tienen prácticamente a sus plantillas definidas, aunque podría haber novedades. Como parte de las reformas estructurales del fútbol peruano que la FPF anunció en 2022, se optó que para este curso los clubes de Primera División solo podrían contar con un máximo de 25 jugadores inscritos que superen los 21 años. De esa edad o menos, también pueden ser registrados en el torneo, pero no ocuparán vacantes en los planteles.

En comparación con el año pasado, la cantidad tope para inscribir se ha reducido de 27 a 25, lo que ha provocado que los futbolistas alcen su voz de protesta solicitando que no haya límite, con el agregado que para este año se ha permitido contar con seis jugadores del extranjero.

Ante esta situación, los deportistas que integran la Selección Peruana tienen pensado renunciar a la convocatoria de la ‘bicolor’, por lo que en la FPF se evalúa modificar esta medida que, en argumento de los futbolistas, ha dejado a muchos de ellos opciones de firmar con algún equipo.

La primera ventana de transferencias de la Liga1 2024 se cerrará el 26 de febrero, por lo que hay equipos con cupos disponibles y que incluso esperan la norma se revierta para agregar más nombres a sus planteles.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Luis Urruti: el delantero ‘charrúa’ fue pieza clave para la obtención de la estrella 27 de Universitario, siendo el goleador del Torneo Clausura. Con el cambio de entrenador para este curso, ‘Tito’ esperó lo máximo posible la llamada de renovación, pero finalmente nunca llegó. Ya nacionalizado peruano y con 31 años, no ocupa plaza de extranjero, sin embargo, considera que ya cumplió un ciclo en el país e intentará jugar en otra liga.

Christian Ramos: el jugador que convirtió el último gol que certificó el regreso de Perú a las Copas del Mundo está sin equipo. Actualmente con 35 años, el zaguero no renovó con Sport Boys, a pesar de haber tenido continuidad en la ‘Misilera’ en el pasado curso. Antes actuó también por Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima.

Miguel Cornejo: llegó a ser considerado entre las grandes apariciones de Alianza Lima de los últimos años, pero luego de integrar el plantel del bicampeonato blanquiazul se marchó de La Victoria. En 2023 tuvo un importante inicio de curso con Alianza Atlético, aunque el rendimiento fue de menos a más. A los 24 años, el mediocampista es agente libre.

Raziel García: considerado por Ricardo Gareca para acudir con la Selección Peruana a la Copa América 2021, incluso siendo parte del anterior proceso de Eliminatorias. Fue fichado por Deportes Tolima de Colombia, pero al no estar en los planes el año pasado fue cedido a Mannucci. Su rendimiento en Trujillo no colmó las expectativas. Tiene un año más de contrato en Ibagué, pero nuevamente no está en la agenda deportiva.

Gustavo Dulanto: en 2021 fue el capitán del Sheriff de Moldavia que llegó hasta la fase de grupos de la Champions League, donde enfrentó y le ganó al mismo Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pasó al Riga de Letonia y tras lesionarse en 2022 no ha vuelto a jugar. Retornó al país y, aunque se le ha relacionado a Universitario de Deportes, aún no arregló con ninguna escuadra.

Raúl Fernández: con 38 años, está en la edad en la que muchos arqueros todavía siguen con sus carreras. En las recientes seis temporadas atajó con continuidad, siendo por ahora su último club el Atlético Grau de Piura. ‘Superman’ no fue considerado para renovar y por el momento sigue libre. ¿Atajará por un equipo de la Liga2?

Armando Alfageme: pieza importante de ADT que luchó hasta la última fecha del 2023 por llevarse el Clausura y logró un boleto a la Copa Sudamericana de esta temporada, pero tras la salida del técnico Franco Navarro, Armando Alfageme tampoco extendió su estadía en Tarma. Tiene 34 años y durante su trayectoria defendió las camisetas de Universitario, UTC y Deportivo Municipal.

Jean Deza: es de los futbolistas más impredecibles. Cuenta con un gran talento que podría asegurarle un espacio en algún club de la Primera División, pero la disciplina es un factor que le marcó la carrera. Jean Deza ya ha jugado en la Liga2, se retiró del fútbol y volvió a la profesional. Tiene 30 años y en 2023 estuvo en Cienciano y luego en Alianza Universidad.

La primera ventana de transferencias de la Liga1 2024 se cerrará el 26 de febrero, por lo que hay equipos con cupos disponibles y que incluso esperan la medida se revierta por parte de la FPF para sumar más nombres a sus planteles. Así, por novedades aguardan futbolistas como Rodrigo Cuba, Junior Huerto, Joazhiño Arroé, Raúl Tito, Andy Polar, Wilmer Aguirre, Luis ‘Cachito’ Ramírez, Joao Ortíz, entre otros.