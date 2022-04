Gerard Piqué se quejó ante Rubiales del VAR antes de enfrentar al Real Madrid | Fuente: EFE

Nuevos audios revelados entorno a Gerard Piqué y Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En este caso, las conversaciones se refieren al uso del VAR, del cual el defensa del Barcelona expresó su molestia a solo unos días de enfrentar en el Clásico al Real Madrid.

Era diciembre del 2019 y Barcelona empató 2-2 en un duelo clave por LaLiga con Real Sociedad, cotejo que era previa al Clásico. En los descuentos, Gerard Piqué fue tomado por un rival en el área evitando que pelee por el balón. El árbitro no sancionó nada, mientras que el club elevó su voz de protesta.

Ante ello, Gerard Piqué se quejó con Luis Rubiales, la máxima autoridad del fútbol español respecto a la inacción del VAR, algo que sucedió cuando ya existían las conversaciones entre ambos por los negocios que reveló ‘El Confidencial’ por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

El mencionado medio difundió un chat y audios entre los protagonistas, entorno ahora a un partido ante el Real Madrid, en una Liga que terminarían conquistando los merengues.

Rubiales le contestó con un mensaje de audio: "Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho"#SupercopaFileshttps://t.co/fSHpWPrwrX pic.twitter.com/clVQCZ7srI — El Confidencial (@elconfidencial) April 21, 2022

Luis Rubiales: "¿Cómo estáis?".

Gerard Piqué: "Jodidos. Hoy, la han liado".

Luis Rubiales: "¿Qué ha pasado, que no he visto lo del VAR?".

Gerard Piqué: "Pues que no han consultado el VAR. Y era 'penalty' clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro. Sobre todo, si pitas el de 'Busi' (Busquets) en la primera parte".

Luis Rubiales (audio): "¿Sabes lo que pasa, 'Geri'? Que o es clamoroso o.… yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y.… bueno, que, en Sevilla, también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que, si es dudoso, no entran ni para bien ni para mal y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho. Pero los agarrones también o es muy claro o tampoco entran. Oye, si se han equivocado... tú sabes que, estando yo de por medio, no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?".

Gerard Piqué: "Estamos justo despegando ahora".

Luis Rubiales: "Ok. Abrazo grande".

La jugada que provocó las quejas de Gerard Piqué ante Rubiales por el VAR | Fuente: Movistar+





