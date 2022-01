Gerard Piqué | Fuente: AFP

El último sábado Real Madrid venció por 4-1 a Valencia CF y el encuentro estuvo marcado por una polémica que trascendió a las redes sociales luego de que se cobrara un penal en favor de los 'blancos' y el conjunto valenciano deslizara que hay 'muchos robos en Madrid'.

Por su parte, Gerard Piqué fue sarcástico e indicó a través de otro tweet que aquello no se 'debería decir tan alto' por posibles sanciones. Este domingo, el entrenador de Villarreal fue consultado sobre esta polémica y criticó al defensor de FC Barcelona.

""Lo que es un penalti de verdad fue lo de Piqué. Pero bueno... Luego dijo él que no era penalti, luego va protestando con los tuits del Real Madrid-Valencia, se mete en otros partidos... Lo que tiene que ser es sincero y no confundir a la gente", indicó Unai Emery en conferencia de prensa.

En la misma línea, el DT de Villarreal insistió: "Te viene eso a la memoria porque ese penalti no se pitó desde el VAR, y eso sí que fue calamitoso. Y Luego encima él en vez de callarse soltó lo que soltó para engañar a la gente... Me parece que no somos honestos ni leales con los árbitros, con el VAR y con el fútbol".

Esto en referencia a la victoria pasada de FC Barcelona por 3-1 ante Villarreal cuando en el minuto 9, Gerard Piqué tocó el balón con la mano para evitar que Danjuma pudiera anotar y ni el árbitro ni el VAR consideraron que debió ser penal.