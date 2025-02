El legendario Gheorghe Hagi, el ‘Maradona de los Cárpatos’, cumple hoy 60 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El legendario futbolista rumano Gheorghe Hagi, conocido como el 'Maradona de los Cárpatos' en los años noventa, cuando llegó a jugar en el Real Madrid (1990-92) y en el FC Barcelona (1994-96), cumple este miércoles 60 años.

El centrocampista, que llevaba el número 10 en su carrera internacional, en la que participó en tres Mundiales con la selección rumana (1990, 1994 y 1998), es hoy gerente del club Farul Constanța, campeón de Rumania en 2023.

El club rumano le preparó para hoy una recepción en el vestuario, con los jugadores, que le presentaron un pastel con el lema "Feliz cumpleaños Hagi 10", según se ve en un video colgado por el Farul Constanța en su página de Facebook.

Aparte de los dos grandes clubes españoles, Hagi militó también en el Steaua Bucarest, en el Brescia italiano y en el Galatasaray de Estambul, donde terminó su carrera a los 36 años, en 2001.

En 2003, fue declarado ‘Jugador de Oro’ por la Federación Rumana de Fútbol y el mejor futbolista rumano de los últimos 50 años, mientras que, en 2007, la Asociación de Estadísticos de Fútbol lo incluyó en el puesto 35 de los mejores jugadores del último siglo.

Durante su carrera de futbolista, ganó tres títulos de liga rumana con el Steaua, con el Galatasaray ganó cuatro títulos turcos, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa. Pasó 4 años en España, donde ganó dos Supercopas, una con el Real Madrid (1990) y otra con el Barcelona (1994).



"Todo lo que pasó después de 1990 fue especial"

El propio Hagi recordó este miércoles en una entrevista con el portal deportivo Gazeta Sporturilor su paso por el fútbol español.

"Todo lo que pasó después de 1990 fue especial. Para mí mi carrera se divide en dos. Lo que hice en casa y lo que logré en el extranjero. El Madrid y el Barça fueron como una escuela, me mostraron lo que tengo que hacer al más alto nivel y con la máxima exigencia", señaló Hagi, al subrayar que necesitó varios meses para adaptarse al estilo de juego español.

"Desde la preparación demostré quién era, todos los periódicos escribieron que me presenté muy bien, que era de los mejores. También me costó un tiempo adaptarme a la táctica del Madrid, al equipo, al grupo. No importa lo gran jugador que seas, pasarás por esto. Pero también depende del país, de la gente", concluyó el exjugador.