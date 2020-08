Lecce perdió 4-3 ante Parma en la última fecha de la Serie A y descendió de categoría | Fuente: @USLecce

No alcanzó. Gianluca Lapadula anotó un gol en la última fecha de la Serie A, pero no fue suficiente porque su equipo, Lecce, no solo perdió ante el Parma por 4-3. Este resultado adverso lo mandó directo a la segunda división o Serie B.

El delantero italiano, con raíces peruana, marcó de cabeza al minuto 69. El su gol número 11 en la Serie A durante la presente temporada. Ha jugado en total 27 partidos. En la Copa Italia también marcó dos dianas.

Su carta pase pertenece al Génova, que aseguró su permanencia en la Serie A gracias a su victoria por 3-0 contra el Hellas Verona, con un doblete del goleador paraguayo Antonio Sanabria.

El Lecce, que había regresado esta temporada a la máxima categoría del Calcio, queda finalmente en la 18ª posición, a cuatro puntos del Génova.

El equipo de Génova dependía de sí mismo para evitar el descenso y no falló en la última jornada del campeonato italiano.