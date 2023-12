Con Gianluca Lapadula, Cagliari vs. Nápoli EN VIVO: se enfrentan por la fecha 16 de la Serie A

Cagliari vs. Nápoli EN VIVO: se enfrentan este sábado 16 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona. El partido corresponde a la fecha 16 de la Serie A 2023-2024 y se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). Gianluca Lapadula fue convocado por el entrenador Claudio Ranieri y la transmisión podrá seguirse en TV por ESPN y STAR+. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

La tercera victoria del elenco de Cerdeña en el campeonato estuvo cargada de dramatismo. Caía ante Sassuolo hasta que en los descuentos apareció Gianluca Lapadula para firmar el empate y unos instantes después Leonardo Pavoletti selló la remontada (2-1) que les permitió salir de la zona de descenso.

Para el ítalo-peruano Lapadula, no obstante, no todo resultó de la mejor manera. El impacto de un botín sobre su rostro (no llevaba la máscara de protección) durante el cotejo le provocó un traumatismo en la nariz, por lo que el ‘9’ tuvo que ser operado en esa zona por sexta vez para reducir la fractura de los huesos nasales.

Aunque se aguardaba que esta situación deje a Gianluca Lapadula fuera de la visita al Nápoli, el entrenador Claudio Ranieri finalmente lo incluyó en la convocatoria y destacó su insistencia por estar presente.

“Sobre Lapadula, veremos cómo estará en las próximas. Hoy (viernes) entrenó por separado, si fuera por él siempre jugaría, incluso justo después de una operación”, comentó el estratega del Cagliari en rueda de prensa.

Lapadula fue titular y se mantuvo hasta el final del compromiso en aquella oportunidad, aunque posiblemente espera su momento frente a un Nápoli que cayó al sexto lugar de la clasificación después de dos caídas consecutivas en la Serie A.

