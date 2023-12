Partidos de hoy, sábado 16 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Nápoli vs. Cagliari por la Serie A. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 16 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

08:00 a.m. Celta de Vigo vs. Granada CF – STAR+, ESPN 3

10:15 a.m. Athletic Club vs. Atlético de Madrid – STAR+, ESPN 2

12:30 p.m. Sevilla FC vs. Getafe – D Sports, DGO

3:00 p.m. Valencia CF vs. FC Barcelona – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Manchester City vs. Crystal Palace – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Newcastle vs. Fulham – STAR+

10:00 a.m. Chelsea vs. Sheffield United – STAR+

10:00 a.m. Bournemouth vs. Luton Town – STAR+

12:30 p.m. Burnley vs. Everton – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. US Lecce vs. Frosinone – STAR+

12:00 p.m. Nápoli vs. Cagliari – STAR+, ESPN

2:45 p.m. Torino vs. Empoli – STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. Heidenheim – STAR+

09:30 a.m. Augsburgo vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN 4

09:30 a.m. Bochum vs. Unión Berlín – STAR+

09:30 a.m. Darmstadt 98 vs. Wolfsburgo – STAR+

12:30 p.m. RB Leipzig vs. Hoffenheim – STAR+, ESPN 4





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Le Havre AC vs. Niza – STAR+

3:00 p.m. Lens vs. Stade de Reims – STAR+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

5:00 p.m. Peñarol vs. Liverpool – STAR+, GolTV (Final)





Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

07:30 Ipswich Town vs. Norwich – STAR+

10:00 a.m. Southampton vs. Blackburn Rovers – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

7:00 p.m. Platense vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, LaLiga Hypermotion – España

08:00 a.m. Eldense vs. Racing Santander – STAR+

10:15 a.m. FC Andorra vs. Espanyol – D Sports, DGO

12:30 p.m. Sporting Gijón vs. Leganés – STAR+

12:30 p.m. FC Cartagena vs. Burgos CF – D Sports, DGO

3:00 p.m. Mirandés vs. Albacete – STAR+





Partidos de hoy, Liga portuguesa

1:00 p.m. Arouca vs. Gil Vicente – GolTV Play, GolTV





