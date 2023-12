Gianluca Lapadula volvió a operarse de la nariz y se perdería el Cagliari vs. Napoli

Gianluca Lapadula fue operado de la nariz al recibir una fuerte patada en el triunfo de Cagliari ante el Sassuolo en el duelo por la Serie A. El medio L´Uninone Sarda informó que el delantero de la Selección Peruana tendrá días de descanso, tras someterse a una nueva intervención quirúrgica.

"Un duro golpe para la nariz y la necesidad de una nueva intervención, tras la realizada este verano", señaló el medio italiano, que destaca que Claudio Ranieri tendrá que buscar una variante ante la posible baja de Lapadula para el choque del sábado ante Napoli por la fecha 16 de la Serie A.

La publicación indicó que Lapadula fue operado por el médico italiano Luca Maria Moricca, en la Santissima Trinità.

Por su parte, Cagliaripad.it anunció que el exjugador del AC Milan y Genoa está alejado de los entrenamientos y que su fecha de retorno es incierta.

Recordemos, que Lapadula ante Sassuolo anotó su primer tanto en la presente edición de la Serie A temporada 2023-24.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Gianluca Lapadula y la acción contra Ruan Tressoldi. | Fuente: ESPN

¿Por qué Lapadula jugó sin máscara?

Gianluca Lapadula jugó en las tres últimas presentaciones de Cagliari sin la máscara que le protege la nariz. En conferencia de prensa, explicó su decisión.

“Estoy bien, aunque me duele la nariz, realmente creo que me la rompí otra vez. No tenía mi máscara porque ya había sufrido una fractura en Turín contra la Juventus y por lo tanto no podía usarla, debería haberme puesto otra, pero no hubo tiempo. Esta semana haré una nueva personalizada”, señaló el futbolista.

“Estoy muy feliz de que este gol haya llegado hoy, ante nuestra afición, y que haya contribuido a que ganáramos. Es una gran satisfacción para todos, este gol se lo dedico a mis tres hijas: Bianca, Regina y Sole”, añadió.

Así quedó la nariz de Gianluca Lapadula

NUESTROS PODCAST

¿Qué pasa cuando un gemelo idéntico se vuelve vegetariano y el otro no?

Un estudio científico analizó la alimentación de gemelos idénticos y logró descubrir qué pasa cuando un gemelo idéntico se vuelve vegetariano y el otro no. El Dr. Elmer Huerta nos detalla los resultados.