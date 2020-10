"La FPF primero debería consultar a FIFA antes de convocar a Gianluca Lapadula". | Fuente: AFP

Este viernes 30 de octubre Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana para disputar los encuentros ante Chile y Argentina por la segunda fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Entre las principales dudas respecto a esta lista está si Gianluca Lapadula, delantero ítalo-peruano, será o no llamado por el 'Tigre' tomando en cuenta que su DNI y pasaporte aún se encuentran en trámite.

Por su parte, Javier Quintana, ex Secretario General de la FPF, se refirió a los pasos que debería seguir la entidad deportiva de fútbol peruano para no incurrir en ninguna falta en caso se opte por convocar a Lapadula sin tener estos documentos a la mano.

"Yo, si fuera la FPF, primero haría una consulta a la FIFA respecto a los documentos de Gianluca Lapadula que se van a tener a la mano. Luego de ello, proceder a una convocatoria", indicó Quintana en diálogo con RPP Noticias.

En tanto al riesgo de tener alguna sanción por parte de Conmebol, indicó: "No habría infracción si es convocado y no tiene DNI ni pasaporte ese día, pero no podría salir en lista ni actuar para el partido si para ese día -el del encuentro- no tiene los documentos".