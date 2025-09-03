Donnarumma reveló cómo fue su salida del PSG: "Luis Enrique fue directo conmigo desde el primer día"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Gianluigi Donnarumma, nuevo arquero del Manchester City, reveló cómo recibió la noticia de que no estaba en los planes de Luis Enrique para seguir en el PSG.

En conferencia de prensa previo al duelo entre Italia y Estonia por las Eliminatorias, el portero indicó que el técnico español fue directo al decirle que no iba a contar con él.

"Fue directo conmigo desde los primeros días de entrenamiento", indicó al inicio. "No sé si estoy decepcionado, cada uno toma sus propias decisiones y el entrenador tiene el poder de decidir", complementó.

Donnarumma explicó por qué firmó por Manchester City

Por otro lado, al ser consultado sobre su llegada al Manchester City, indicó que esto se dio porque sintió que el cuadro inglés sí lo quería. "Tenía muchas ganas de ir al City porque me querían de verdad. Ser codiciado por un club prestigioso como el City me llena de orgullo, y ser codiciado por uno de los mejores entrenadores del mundo es una sensación indescriptible", finalizó. Como se recuerda, el propio Luis Enrique reveló que él le dijo al propio arquero que ya no lo iba a tomar en cuenta, a pesar de considerar que es uno de los mejores arqueros del mundo. "Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel, yo soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita”, dijo en su momento.

