Su nueva casa: Gianluigi Donnarumma fichó por el Manchester City tras haber sido apartado por Luis Enrique del PSG

Gianluigi Donnarumma llega al City procedente del PSG.
Gianluigi Donnarumma llega al City procedente del PSG. | Fuente: Manchester City
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El arquero italiano ha llegado al Manchester City en una operación valorada en 30 millones de euros.

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha llegado al Manchester City procedente del Paris Saint Germain (PSG) en una operación valorada en 30 millones de euros.

El fichaje del italiano dependía de la venta del brasileño Ederson Moraes al Fenerbahçe, que se ha confirmado este martes por 14 millones de euros.

El arquero fue apartado por el PSG cuando Luis Enrique decidió que prefería optar por otro guardameta, pese a que Donnarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada Liga d Campeones, especialmente con sus paradas ante el Liverpool en octavos de final y contra el Arsenal en semifinales.

¿Quién es Gianluigi Donnarumma?

Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del Milan y desde entonces ha disputado 161 encuentros con los capitalinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

En el City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el City pagó 30 millones al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

Gianluigi Donnarumma Manchester City Fútbol PSG

