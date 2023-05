Golazo de Lautaro Martínez: 'picó' la pelota para su gran definición en Inter vs Hellas Verona

El Inter de Milán se impuso este miércoles con facilidad a un débil Hellas Verona (0-5), con dobletes de Dzeko y Lautaro, y vuelve a los puestos de la Champions League de la Serie A con autoridad y confianza para pelear por el segundo puesto en este tramo final de campaña.



Tras sumar hasta cinco partidos seguidos sin ganar en el campeonato doméstico italiano entre marzo y mediados de abril, aunque con las alegrías en Champions, el Inter pareció entrar en una dinámica negativa de complicada salida a la que parece que ha puesto remedio con tres victorias consecutivas.



Ante el Empoli sentó las bases, ante el Lazio recuperó la confianza y ante el Verona, en la presente jornada, dio rienda suelta a su mejor fútbol. Y es que el Inter no dio oportunidad a un Hellas que necesita ganar para abandonar los puestos de descenso que ocupa desde inicio de temporada.



Aguantó bien en el inicio el conjunto veronés a un Inter sin Bastoni, sin Darmian, sin Barella y sin Lukaku, pero en un visto y no visto, en menos de ocho minutos, el Inter sentenció el partido con tres goles que le reconciliaron con la Serie A.



Si bien el primero llegó con fortuna, con un testarazo del argentino Adolfo Gaich en un intento de despeje que acabó en propia meta, el segundo, fue una obra de arte de un Calhanoglu que se reencontró con el gol en competición oficial tras casi seis meses si ven puerta.

Lo hizo a lo grande, con ese clásico golpeo con el que saltó a la fama en su gol al Borussia Dortmund con la camiseta del Hamburgo, aunque esta vez desde algo más cerca, a pocos metros de la frontal del área.

El golazo de Lautaro Martínez en la Serie A. | Fuente: ESPN

Inter arrollador

El segundo gol dejó muy tocado a un Hellas que, en cuanto sacó de centro, sucumbió ante la presión del Inter, que olió sangre y encontró recompensa. Esta vez fue el turno de Dzeko para finalizar la jugada, con un disparo de puntera no muy bonito pero efectivo para dejar el choque visto para sentencia.



El festival de goles continuó en la segunda mitad. Lautaro, que ya salió al rescate contra el Lazio la pasada jornada, volvió a dar otra clase magistral de cómo hacer mejor a sus compañeros con juego de espaldas, desmarques arrastrando defensas y con una presión muy inteligente. Coronó su partido con otro doblete que inició con una sutil vaselina en el minuto 55.



Dzeko, que no marcaba desde el pasado 18 de enero, no quiso desaprovechar la oportunidad de recuperar confianza y rubricó su doblete para hacer el quinto de la noche finalizando, con elegancia, la contra que condujo a la perfección un inesperado en estos casos como Acerbi, que abandonó su posición de central para conducir el juego y servir al ariete bosnio el penúltimo tanto del encuentro, ya que Lautaro cerró la goleada con el tanto definitivo en el descuento.



Con la victoria, el Inter vuelve al cuarto puesto de la tabla, dos puntos por encima del Atalanta y tres y cuatro por debajo, respectivamente, de Juventus y Lazio. Pero lo que es más importante para el conjunto de Simone Inzaghi es haber recuperado una buena versión en la Serie A y que todos sus delanteros -Lukaku, Lautaro y Dzeko- están reconciliados con el gol en un momento clave de la temporada con las semifinales de 'Champions' la próxima semana y con las últimas cinco jornadas de liga, fundamentales para conseguir entrar en el top-4.

