Alexander Isak celebra uno de sus goles con Newcastle. | Fuente: AFP

Derrotado 5-0 tras 21 minutos de juego, el Tottenham (5º) comprometió muy seriamente sus opciones de disputar la próxima Champions League al perder 6-1 en la cancha de un rival directo como el Newcastle (3º) este domingo en la jornada 32 de la Premier League.

Los 'Spurs' quedan a seis puntos del Newcastle y del Manchester United (4º), último equipo que jugaría la próxima Champions.

El arranque del partido en Newcastle fue completamente loco con los Magpies marcando en prácticamente cada uno de sus acercamientos al área.

La pesadilla de Hugo Lloris en la portería comenzó cuando rechazó un disparo del brasileño Joelinton a los pies de Jacob Murphy, que marcó a los 61 segundos de juego. Luego marcó Joelinton tras driblar a Lloris después de un error de la defensa (6).

El legendario arquero de la Selección de Francia ni siquiera se movió en un disparo sublime de 27 metros de Murphy (9).

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Los goles de Isak en el duelo ante Tottenham. | Fuente: ESPN

Alexander Isak contundente en Newcastle

Una apertura increíble con el exterior del pie de Joe Willock encontró al sueco Alexander Isak al espacio de la defensa de los Spurs para que marcara el 4-0 (19).

Continuó la fiesta dos minutos después, con el antiguo jugador de la Real Sociedad firmando su doblete tras un pase de tacón de Sean Longstaff.

Solo el Manchester City contra el Watford en septiembre 2019 había tardado menos tiempo en marcar cinco goles, 18 minutos.

Al comienzo de la segunda parte, Harry Kane redujo la diferencia (49) pero en el 68 Callum Wilson, dos minutos después de haber entrado por Isak, marcó el tanto del 'set' definitivo (6-1).

Lloris se retiró lesionado al descanso del partido. "No sé si es un músculo pero es cerca de la cadera. He sentido algo que se movía y no parecía bueno, pero veremos mañana o en dos días después del escáner", dijo en Sky Sports.





NUESTROS PODCASTS

Alejandro Toledo y una extradición en espera

El ex presidente Alejandro Toledo busca detener el proceso de extradición en su contra presentando una serie de armas legales. En medio de una decisión judicial en los Estados Unidos que ordena al exmandatario entregarse. A continuación presentamos el siguiente informe.