Higuaín jugó 71 partidos con la Selección de Argentina | Fuente: AFP

Las palabras de Quique Setién, exentrenador del Barcelona, haciendo referencia a la dificultad que le generó trabajar en el club junto a Lionel Messi, provocó diversas opiniones. El delantero es el goleador histórico azulgrana y ello dejó en medio de la controversia al técnico. Quien también se pronunció al respecto fue Gonzalo Higuaín, quien fue compañero del ‘10’ vistiendo la camiseta de la Selección de Argentina.

“Yo con él jugué diez años en la Selección y me entendí de maravilla, porque si con los mejores del mundo no te entiendes, no creo que sea problema del mejor del mundo, es un problema del otro", afirmó el jugador del Inter Miami en entrevista con TyC Sports.

"Creo que a Lionel lo supe entender y por eso hicimos buena sociedad. Para él no tengo más que palabras de agradecimiento, respeto y admiración. Ojalá que pueda seguir jugando al fútbol porque el día que no esté no va a ser lo mismo”, agregó el ‘Pipa’, siguiendo la línea del tema y los diversos futbolistas que en su momento expresaron les fue difícil adaptarse a Messi.

Además, Gonzalo Higuaín opinó respecto a la permanencia de ‘Leo’ en Barcelona, club donde solo le queda un año más de contrato y hasta el momento no renovó.

“Lionel tiene que elegir lo que le a él haga feliz, donde él sienta que va a ser feliz, donde él sienta que va a poder desplegar su mejor fútbol y esa decisión va a tomarla él", manifestó.