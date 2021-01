Carlos Vinicius Alves Morais celebra tras anotar un hat trick en la FA Cup | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN RICKETT

Tottenham, plagado de suplentes, accedió a los dieciseisavos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) tras golear por 0-5 al Marine, que, a pesar de sufrir en contra un abultado marcador, vivió su propia fiesta en un encuentro en el que hizo historia.



Por primera vez en la historia de la FA Cup un equipo de octava división como el Marine se midió con un rival de la Premier. Hace trece años otro de esta categoría, el Chasetown, jugó también la tercera ronda copera. Pero no se enfrentó a un conjunto de la máxima categoría inglesa, sino a uno de segunda, la Championship, el Cardiff, con el que perdió.



El Marine disfrutó del honor de acoger a un grande. Al cuadro de Jose Mourinho en el campo de Rossett Park, con capacidad para 3.000 espectadores.



No hubo gente en el recinto pero sí espectadores en los balcones de las viviendas aledañas al campo y en sus alrededores. Fue un hecho histórico para los habitantes de Crosby, en Merseyside, sede del modesto club. Muchos adquirieron localidades virtuales para apoyar económicamente a la entidad a pesar de no poder asistir a una cita sin precedentes.



El momento lo merecía. El equipo de menor categoría en esta tercera ronda de la Copa Inglesa disfrutó de su propia fiesta.



Sin objetivo deportivo ante el Tottenham, que presume de nueve finales y ocho trofeos en la FA Cup, al Marine le bastó con aprovechar su momento, por enfrentarse a jugadores reputados y compartir protagonismo en un partido con futbolistas que salen habitualmente en los diarios.

DATO Los goles fueron de Carlos Vinicius, quien marcó un 'hat trick': los anotó a los 24, el 30 y el 37. Lucas Moura aumentó el marcador a los 32 y selló la victoria Alfie Devine, de 16 años.



Los jugadores no pudieron cambiar las 👕 por el protocolo relacionado al COVID, es por eso que entregamos un juego completo de camisetas nuevas para que @MarineAFC tenga como recuerdo de una noche histórica. ¡Gracias por el cariño! 🤍👊 pic.twitter.com/7FMOiE9bSo — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) January 10, 2021

Intercambio de camisetas

Por un día los integrantes del Marine disfrutarán de esa gloria y quedarán para la historia, con el técnico Neil Young a la cabeza. Después, el equipo acometerá su particular vivencia en la Northern Premier League Division One North West, denominación de la competición que disputa, la octava división.



Al finalizar el partido, los jugadores del Marine quisieron intercambiar camisetas con los del Tottenham, pero eso está prohibido por el protocolo de sanidad por el COVID-19.

(Con información de EFE)