Dulanto: "Le he manifestado al Sheriff mi intención de salir" | Fuente: Champions League

Este jueves Gustavo Dulanto conversó con la prensa tras haber campeonado con Sheriff Tiraspol de Moldavia y haber tenido un gran paso por el club luego de haber logrado la clasificación a Champions League, campeonar la liga nacional y la Copa de Moldavia.

El zaguero nacional dio a conocer que tiene intención de plantearse nuevos objetivos para continuar su carrera profesional y eso podría implicar dejar su actual club: "Estamos hablando con mi representante. A principio de año hubieron algunas cosas para poder salir, el club prefirió que me quedara. Confían mucho en mí, pero ahora que acabó esta temporada les manifesté que quería salir, que entiendan mi posición de querer buscar nuevos objetivos", indicó Dulanto en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, Dulanto habló de cómo fue el inicio en Sheriff Tiraspol: "Llegué con muchas dudas y terminé con muchas alegrías. Estoy muy feliz, contento y cómodo de haberme adaptado bien al equipo y en tan poco tiempo haber logrado cosas importantes. Agradecido con el club".

En tanto a su no convocatoria para la fecha doble ante Bolivia y Venezuela de la Selección Peruana, Gustavo Dulanto agregó: "Me dijeron desde Videna que habían enviado la carta y que esté atento a la convocatoria. También hablamos de cómo me sentía en un fútbol que aquí no conocían. Que esté atento al viernes siguiente y obviamente lo estuve. No fui convocado, pero el fútbol es así".