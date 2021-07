Harry Kane | Fuente: AFP | Fotógrafo: MATT DUNHAM

Este domingo Inglaterra cayó por tanda de penales ante Italia por la final de la Eurocopa 2021 en el estadio Wembley de Londres y, tras el encuentro, Harry Kane, delantero del cuadro inglés, se refirió a esta dura derrota.

"No podría haber dado más. Los chicos no podrían haber dado más. Los penaltis son la peor sensación del mundo cuando pierdes. No ha sido nuestra noche, pero ha sido un torneo fantástico y deberíamos tener la cabeza alta", indicó Kane en conferencia de prensa.

Por otro lado, el jugador de Tottenham también agregó: "Por supuesto que va a doler ahora y durante un tiempo, pero estamos en el buen camino".

En tanto a sus compañeros, Kane sostuvo: "Deberíamos estar muy orgullosos como grupo de lo que hemos logrado. Queremos ganar siempre, así que esto dolerá durante el resto de nuestras carreras, pero así es el fútbol".

Italia campeón de la Eurocopa:

El cuadro italiano salió campeón luego de haber empatado por 1-1 ante Inglaterra en los 90 minutos y tiempo suplementario. En tanda de penales pudo imponerse por 3 penales acertados contra 2 de los locales. El golero italiano Gianluigi Donnarumma atajó los disparos de Jadon Sancho y Bukayo Saka, mientras que Marcus Rashford disparó y cayó en el palo, lo que finalmente le dio el triunfo a la 'Azurra'.

