Hugo Gatti contrajo coronavirus y está internado en una clínica de Madrid. | Fuente: Twitter El Chinguirito

Esta mañana se dio a conocer que Hugo Gatti, ex arquero de Boca Juniors y de la Selección de Argentina, contrajo coronavirus y ha tenido que ser internado en una clínica de Madrid.

Hasta donde se conoce, el 'Loco', de 75 años, fue hospitalizado en el centro médico luego de que sufriera fuertes dolencias en el pecho y se tomara esta medida como precaución al formar parte de la población vulnerable al virus.

"Ingresó por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus. Entró bastante jodido, pero nos dijeron que está estable. Mejor de como ha entrado. Estamos esperando que se recupere, que se siga mejorando. Esperamos que termine esta locura", explicó Lucas, su hijo, a Infobae.

Actualmente, Gatti trabaja como panelista en el programa deportivo 'El Chinguirito'. Incluso, en el 2018, confesó ahí mismo que tuvo una complicación cardíaca por el que tuvo ser atendido de emergencia.

"Me salvó la vida Florentino (Pérez). Me quería acordar los nombres de mis hijos y no me acordaba. Nunca sentí nada, tenía dos arterias tapadas y el corazón parece que no bombeaba. Dios me iluminó con Florentino: mi hijo Lucas lo llamó y me internó", dijo en aquella oportunidad.

Por otra parte, la situación española respecto a la crisis sanitaria no es nada favorable. Hasta el momento hay cerca de 39,000 infectados y 2,800 muertes, la mayoría entre Madrid y Catalunya, a causa del Covid19.