Iker Casillas decidió no presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol | Fuente: Twitter

Bomba en España. Según informó la emisora Onda Cero, Iker Casillas no se presentará a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol ya que considera que hay dos grandes motivos para dar un paso al costado.

Luego de anunciar en las primeras semanas del año que estaba dispuesto a medirse en sufragio con el actual presidente Luis Rubiales, el todavía jugador del Oporto ha decidido no seguir con su candidatura al no sentirse en el mejor momento para enfocarse en temas dirigenciales cuando el coronavirus todavía golpea al país europeo y porque no se siente en igualdad de condiciones frente al candidato que va a la reelección.

El arquero del Real Madrid cree que la premura en la convocatoria de las elecciones da ventaja al actual presidente quien ha tenido mucho contacto con todas las cabezas de los clubes de Primera y Segunda División por el trabajo para retomar el fútbol en España, mientras que Casillas no ha podido realizar campaña por mantenerse en cuarentena.

Con la convocatoria de elecciones que podría ser pactada para el próximo el 17 de agosto, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 cree que no tiene tiempo para preparar un equipo que tenga garantía para luchar por el sillón presidencial.