Sergio Ramos e Iker Casillas. | Fuente: Twitter Sergio Ramos

Este martes Iker Casillas hizo oficial su retiro como arquero profesional a través de un comunicado y recibió la respuesta de miles hinchas y figuras del fútbol mundial. Entre ellas, Sergio Ramos, actual defensa del Real Madrid, también le dedicó unas palabras.

"El fútbol te da las gracias a ti, amigo. Por siempre una leyenda, Iker Casillas", escribió Ramos en respuesta al agradecimiento de Casillas por el afecto de los hinchas y compañeros. Asimismo, luego publicó una fotografía de ambos.

En la imagen se encuentran los dos vistiendo la casaquilla del conjunto madrileño e Iker Casillas se muestra dándole un beso afectuoso a Ramos tras una victoria.

Como se recuerda, Ramos y Casillas han coincidido en la 'Casa Blanca' entre los años 2005 y 2016, año en que el golero se marchó a Oporto (Portugal) a continuar su carrera futbolística hasta el día de hoy. Asimismo, ambos han sido figuras de la Selección de España, llegando a la ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Real Madrid también se pronunció respecto al retiro del jugador, club al que perteneció desde que tuvo 9 años. Por su parte, Iker Casillas culminó su comunicado de despedida con esta frase: "Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero sólo a los títulos, sino a la parte humana".