Italia se consagró campeón de la Eurocopa 2021 al vencer en la tanda de penales a Inglaterra, una instancia donde fue decisivo el portero Gianluigi Donnarumma, quien detuvo dos remates para darle el título a los ‘azzurris’.

La final estuvo marcada por la decisión del entrenador Gareth Southgate, quien a solo instantes de comenzar la ronda decidió retirar del campo a jugadores de más experiencia como Jordan Henderson y Kyle Walker, para darle ingreso exclusivamente para los penales a Marcus Rashford y Jadon Sancho.

Rashford falló su disparo, Donnarumma le atajó a Sancho y el decisivo a Bukayo Saka, el jugador de 19 años que rompió en llanto tras desperdiciar su oportunidad.

Esto generó críticas a los jugadores y al técnico de Inglaterra, siendo una de las principales la de Roy Keane. El exfutbolista irlandés y leyenda del Manchester United, criticó en la televisión inglesa que futbolistas de más experiencia como Raheem Sterling o Jack Grealish no hayan decidido rematar.

“Si eres Sterling o Grealish no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante tuyo. No puedes. No puede dejar a un chico tímido de 19 años que vaya delante de ti. Ellos tienen mucha más experiencia. Sterling ha ganado títulos. Tiene que levantarse y tirar antes que el chaval”, dijo Roy Keane.





Jack Grealish responsabilizó a Southgate

Pero Jack Grealish salió a defenderse y en su cuenta de Twitter indicó que él pidió tirar un penal, pero que la designación de lanzamientos finalmente fue de Southgate.

"Yo dije que quería tirar uno. No voy a dejar que la gente diga que no quería tirar un penal cuando dije que lo haría. El entrenador ha tomado muchas buenas decisiones a lo largo de todo el torneo y también esta noche", señaló Grealish.

