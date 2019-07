Inglaterra vs. Estados Unidos EN VIVO por el Mundial Femenino: ver ONLINE y EN DIRECTO vía DirecTV por las semifinal en el Stade de Lyon | Fuente: Twitter

Pocas selecciones en el mundo se ven tan capaces de desafiar la supremacía de Estados Unidos como la de Inglaterra, cuya ambición navega entre las botas de Lucy Bronze y el discurso de Phil Neville.

Sobre el césped y el banquillo una y otro lideran esta nueva y descarada generación de 'Lionesses', que promete no empequeñecerse este martes (2:00 pm - hora peruana) cuando se enfrenten a las defensoras del título. Lyon pone en juego una plaza en la final del Mundial Femenino de Fútbol, que desde el 7 de junio se disputa en Francia.

¿Cómo llega Estados Unidos?

Jill Ellis y el equipo norteamericano sostienen su favoritismo en su historial y su bagaje en Francia, donde la selección de Estados Unidos permanece invicta. Tailandia, Chile, Suecia, España y Francia sucumbieron a su poderío. En todos esos partidos, las defensoras del título siempre se pusieron con ventaja en el marcador antes del minuto 15.

En esa zona Julie Ertz, Rose Lavelle y Samantha Mewis se toparán presumiblemente con la oposición de Jill Scott, Fran Kirby y Keira Walsh, aunque en cualquier rincón del campo la primera semifinal del Mundial de Francia regalará duelos a observar, ninguno tan atractivo como el que sostendrán la atacante estadounidense Megan Rapinoe y la lateral inglesa Lucy Bronze, referentes en uno y otro equipo.

¿E Inglaterra?

"Mis jugadoras quieren ganar. Si no obtenemos un buen resultado, nos sentiremos decepcionados y lo miraremos como un fracaso. No es que sea negativo sino que nuestras expectativas, nuestro deseo y nuestra confianza son grandes", expuso Phil Neville.



El empate (2-2) logrado en la pasada edición de la She Believes Cup convenció a las internacionales inglesas de que la gesta es posible. De ahí la prudencia mostrada por Jill Ellis. "Nos tendremos que ganar el derecho a seguir en el torneo", remarcó la seleccionadora estadounidense en rueda de prensa.

Estados Unidos vs. Inglaterra: probables alineaciones

Inglaterra: Karen Bardsley; Lucy Bronze, Steph Houghton, Millie Bright, Demi Stokes; Jill Scott, Fran Kirby, Keira Walsh; Nikita Parris, Toni Duggan, Ellen White.

Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O'Hara, Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper, Crystal Dunn; Julie Ertz, Rose Lavelle, Samantha Mewis; Megan Rapinoe, Tobin Heath, Alex Morgan.

Árbitra: Edina Alves Batista (BRA)

Estadio: Stade de Lyon.