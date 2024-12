No quería ser el suplente de Messi y Suárez: ecuatoriano Campana deja Inter Miami para el 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cambio de aires. Leonardo Campana dejó el Inter Miami para firmar por el New England Revolution, un traspaso que calificó como "la decisión correcta" para continuar su carrera en busca de mayor continuidad y más minutos de juego que le hagan ser protagonista y consolidar su sitio en la Selección de Ecuador.

A Leonardo Campana, de 24 años, le llegaron entre cuatro y cinco equipos de la MLS interesados en incorporarlo a sus filas, y escogió la propuesta de los 'Revs' con el objetivo de ser el gran referente en su ataque, algo que se le había resisito en 'Las Garzas' del Inter Miami, al tener como compañeros a algunos de los mejores futbolistas del mundo, como el uruguayo Luis Suárez.

En la última temporada, la tercera con el equipo que preside David Beckham, Campana anotó diez goles en 37 partidos, donde en la mayoría partió de suplente.

Inter Miami se despide de Leonardo Campana

Los sueños que nos regalaste vivirán por siempre. Gracias, Campana. 🙌✨ pic.twitter.com/TufQ9IVh6c — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 20, 2024

Sé que no he tenido muchas opciones porque tengo a Luis, que para mí ha sido el mejor delantero de los últimos diez años. No es una cuestión de nivel mío, sino que obviamente Luis siempre ha sido un goleador en los equipos que ha estado y ahora renovó", comentó por videoconferencia.

Sin embargo, no quiere conformarse con eso y a su nuevo equipo llegará para liderar la línea ofensiva. "Soy una persona que sabe que, teniendo los minutos que que me merezco tener y que debería tener sea el equipo donde esté, no tengo dudas que esa cifra (de goles) va a aumentar y triplicarse si Dios quiere", indicó el jugador.

"Lo que necesito es tener minutos para alcanzar una cifra alta, que es lo que lo que siempre he soñado", reiteró Leonardo Campana.

Admitió que sus tres años en el Inter Miami han sido "increíbles", pues se siente "bendecido" de haber podido compartir vestuario con Lionel Messi, al que definió como el mejor de todos los tiempos, además de con Gonzalo Higuaín, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otras leyendas del fútbol mundial.

Las palabras de Campana al Inter Miami

"Ha sido un sueño, he aprendido muchísimo estos años, desde el primer año que llegué. Cualquier jugador quisiera estar hoy en el Inter Miami, pero a mí me toca poner eso a un lado y enfocarme en mí. Obviamente, es duro, pero siento estoy tomando la decisión correcta para tener los minutos que quiero", apuntó.

En la decisión de Campana también ha influido el nuevo seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, que lo ha vuelto a citar con regularidad para formar parte de 'La tri'.

