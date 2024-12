Jean Ferrari sobre Jorge Fossati: "Me apena y se lo dije antes que vaya a la Federación, 'te estás equivocando'"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati tiene destino fuera de Perú. Y es que RPP pudo conocer que el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión de cortar el vínculo por los malos resultados de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana se dio luego de su exitoso paso por Universitario de Deportes y justamente el administrador de la tienda crema, Jean Ferrari, se pronunció por el momento del director técnico charrúa.

"Me apena porque lo conozco, lo traigo y sé la clase de persona y profesional que es. Fossati es impecable. Yo se lo dije antes que vaya a la Federación: 'Te estás equivocando'. Yo tampoco podía entrar a discutir por él, sobre todo porque es una persona a la que respeto y admiro mucho", le dijo al canal de YouTube No seas fulero.

La palabra de Jean Ferrari por Jorge Fossati

Jorge Fossati tiene pasado en las selecciones de Uruguay y Qatar. | Fuente: AFP

Luego, reveló que le dijo al DT uruguayo que no era lo idóneo que vaya a la Selección después de su primer año en la 'U'.

"Se lo dije a título de sugerencia. 'Creo que no es momento para que vayas'. Él tenía su decisión tomada y la tomó", remarcó el directivo merengue.

Por último, el administrador de Universitario lamentó que las cosas no se hayan dado para Jorge Fossati en la Selección Peruana. La ‘Bicolor’ marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

"Lo que viene después no lo sabemos porque no sabíamos si iba a terminar él siendo campeón nuevamente en el centenario. Él, por querer ir a la selección que es un tema muy personal, la verdad que a mí me fastidia que no le esté funcionando. Sé el nivel de entrenador que es y sé que en otro momento le hubiese ido mucho mejor", finalizó.

¿Cuándo sería la salida de Jorge Fossati?

Por ahora, no hay una fecha establecida, pues se encuentra supeditada a la cláusula de salida de su contrato y a la negociación que lleven ambas partes. Pero, RPP pudo confirmar que la parte vinculada al uruguayo buscará que se le pague todo lo que corresponde a su contrato.

Hay que tener en cuenta que Jorge Fossati dirigió 13 partidos con la Selección Peruana, entre amistoso, Copa América y Eliminatorias. De estos, ganó cuatro, empató cuatro y perdió cinco.

