Inter Miami vs. Newells EN VIVO: a qué hora empieza y por dónde ver el amistoso internacional

Inter Miami vs. Newell's EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del partido amistoso internacional que se jugará en el DRV PNK.

Inter Miami vs. Newell's EN VIVO: se enfrentan este jueves 15 de febrero en encuentro amistoso internacional de pretemporada.

El partido se disputará en el Estadio DRV PNK de la ciudad de Miami, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por la señal de MLS Season Pass de Apple TV.

¿Cómo llega Inter Miami al partido?

Tras una larga gira de pretemporada con muchos contratiempos y lesiones, Inter Miami, que el próximo miércoles enfrentará a Real Salt Lake en el inicio de la MLS, cerrará este jueves su pretemporada con un amistoso ante el Newell's.



Este partido será particularmente especial para Gerardo Martino, ícono del Newell's como entrenador y como jugador, y para Lionel Messi, quien de niño jugó en ese equipo de Rosario antes de irse al Barcelona.



Además, el Inter Miami disputará su primer partido en el DRV PNK Stadium con Luis Suárez en la punta de ataque tras una pretemporada en la que el conjunto de rosa ha viajado por todo el mundo.



'Tata' Martino, en tanto, descartó que Lionel Messi haya sufrido una lesión grave en esta pretemporada y confirmó que será titular en el amistoso del jueves contra Newell's.



"Leo tuvo una inflamación en el abductor en el primer partido con el equipo árabe. No tuvo una lesión que amerite pararlo o algún tratamiento especial. Íbamos día a día", explicó en una rueda de prensa.



"Por eso jugó diez minutos en el segundo partido, por eso no pudo jugar en Hong Kong, por eso jugó ya un poco más de tiempo en Japón. Mañana seguramente sumará minutos y si todo sigue así va a llegar muy bien al inicio del campeonato, que es lo que nosotros queremos", añadió.

¿Cómo llega Newells al partido?

ENewell's Old Boys, en el que despuntan en este comienzo de temporada Éver Banega y Juan Ignacio 'Colo' Ramírez, viajó a Miami donde jugará un amistoso contra el Inter Miami.



Después de la contundente goleada que recibió este lunes en el comienzo de la quinta fecha de la Copa de la Liga Argentina, el conjunto rosarino se prepara para un viaje cargado de emociones; no en vano, la Lepra fue el equipo del que salió el capitán albiceleste para brillar en el Barcelona.



Mauricio Larriera está firmando un gran comienzo de temporada, en el que, salvo el tropezón ante Racing, acumula cuatro triunfos en otros tantos partidos, lo que le permite liderar la Zona B del torneo local.



Consciente de la dureza del calendario argentino, pidió al club "que viajen la mayor cantidad de futbolistas posibles" a Estados Unidos para poder "distribuir las cargas" de tiempo y esfuerzo.



"Es un encuentro donde enfrentamos a gente con mucho peso, no solo a nivel mundial, sino en la historia del club", apuntó a la prensa, el estratega.

El Tata y Maxi 😍



El Tata y Maxi 😍

🎤 En la tarde de ayer, los ídolos rojinegros dieron una charla en el Mana Wynwood Center de Miami que contó con la presencia de cientos de leprosos.

Inter Miami vs. Newells: alineaciones confirmadas

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Tomás Avilés, DeAndre Yedlin; Jordi Alba, Sergio Busquets, Gregore Magalhaes, David Ruiz; Luis Suárez, Lionel Messi y Robert Taylor.

Newell’s Old Boys: Ramiro Macagno, Iván Glavinovich, Gustavo Velázquez, Ángelo Martino, Armando Méndez; Franco Díaz, Rodrigo Fernández, Éver Banega; Juan Ramírez, Brian Aguirre y Guillermo May.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Newell's por amistoso internacional?

El partido entre Inter Miami vs. Newell's empezará a las 7:30 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 7:30 p.m.



Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (viernes)

Italia: 1:30 a.m. (viernes)

¿Por dónde ver EN VIVO Inter Miami vs. Newell's?

El encuentro entre Inter Miami vs. Newell's será transmitido EN VIVO por MLS Season Pass de Apple TV. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

