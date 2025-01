James Rodríguez y la chance de volver a Banfield: presidente del 'Taladro' habló de su oferta al crack colombiano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Rodríguez no sigue en el Rayo Vallecano. Y es que la prensa europea da cuenta de que el volante colombiano dejará el club español para lo que resta de temporada en el Viejo Continente.

En sus primeros años en el deporte rey, James Rodríguez se dio a conocer con la camiseta de Banfield (donde ahora juega el portero peruano Diego Romero) y bien podría regresar al cuadro argentino para el inicio de este año 2025. Sucede que fue el mismo presidente de este elenco el que manifestó que el mediocampista tiene una oferta de su institución sobre la mesa.

"Hicimos una propuesta formal, con un esfuerzo enorme para la actualidad del club, pero a la altura de lo que es James", fue lo que sostuvo Matías Mariotto en conversación con Taladro Código Banfield.

La propuesta de Banfield a James Rodríguez

No todo quedó allí debido a que tiene en cuenta que va a ser complicado que el mediocampista se sume a sus filas, pero hace el esfuerzo.

"Sabemos que no va a ser fácil pero no nos damos por vencidos rápidamente. Hay que esperar su respuesta", dijo. Todo depende, ahora, del también exfutbolista del Real Madrid.

Hay que tener en cuenta que la salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano se da porque el futbolista no era tomado en cuenta por el director técnico Íñigo Pérez.

Por ejemplo, en el programa español El Chiringuito se afirmó que el internacional con la Selección de Colombia no juega debido a que el DT en mención no pidió su fichaje. Es por ello que en las últimas semanas no salía en lista en partido en el elenco de Vallecas.

El paso de James Rodríguez en Banfield

James Rodríguez llegó a Banfield en el año 2008 luego de su paso por el Envigado. En este conjunto jugó 51 partidos, anotó 10 goles y dio 8 asistencias.

Posteriormente, su carrera fue al fútbol europeo en el Porto, Real Madrid, AS Mónaco, Bayern Munich, Everton y el Rayo Vallecano. También firmó por Al Rayyan y Sao Paulo.

