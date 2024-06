Joan Laporta apunta contra el Real Madrid: "Han jugado muy sucio"

En el año 2023 se dio un escándalo en el fútbol español, en donde se involucró al Barcelona. Y es que la Físcalía de ese país presentó una denuncia por "corrupción entre particulares" contra la entidad culé y varios de sus exdirigentes en el marco de la investigación por supuestos pagos del club a una empresa de un exalto cargo arbitral, el dominado 'caso Negreira'.

En su momento, en diciembre del año pasado, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, apuntó que "hay indicios de corrupción deportiva" y que se apersonaron como parte perjudicada. Esto ha sido objeto de palabra del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien habló duramente de la 'Casa Blanca'.

"Yo no espero nada de ellos. Es una jugada muy sucia que un club de la entidad del Madrid no tendría que hacer. Creo que para ganar no vale todo y aquí han intentado jugar esta carta y no sé por qué la juegan porque normalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor", sostuvo Laporta a Barça One.

No todo quedó allí porque sostuvo que los merengues, nuevos campeones de la UEFA Champions League, han sido beneficiado a lo largo de la historia.

"En ese sentido es un club que generalmente es favorecido por las decisiones arbitrales y, en el caso Negreira, han jugado muy sucio porque no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen", dijo el mandamás blaugrana.

En otro momento, Joan Laporta 'pegó fuerte' porque agregó que "me espero de todo de ellos, pero me sorprendió que todas las noticias que habían en los televisores eran de las decisiones que habían perjudicado a ese club. Todo referente a lo que el Barcelona había hecho. Cambian la historia y la manipulan".

Luego, comentó que en su institución se sienten inocentes y que todo se dará a conocer mientras el proceso avance en el corto y mediano plazo.

"No me gustó eso absolutamente nada la comparecencia en el caso Negreira y estamos en esa situación. Afortunadamente los jueces nos están dando la razón en ese tema y espero que termine como nosotros dijimos que iba a terminar", indicó.

Por último, dijo que "el Barça nunca ha comprado árbitros. Quedaremos absueltos porque las tesis contrarios no tienen fundamento y manera de comprobarlo. Es un campaña orquestada de parte de quiénes sabemos para perjudicarnos".

