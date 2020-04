El extécnico de Alianza Lima se defendió de los ataques de su expupilo en la selección de Honduras | Fuente: AFP

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto calificó de "mugre" al veterano delantero hondureño Carlo Costly, a quien tuvo a cargo cuando dirigió la selección de ese país centroamericano entre 2014 y 2017, y que la semana pasada lo calificó de "loco y trastornado".



"Me da pena, pero no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta", dijo en una entrevista con el diario AS el estratega colombiano, que actualmente se encuentra sin equipo.



En declaraciones recogidas por el diario deportivo Diez, de Honduras, Costly criticó la semana pasada a Pinto porque en su opinión "se pudo haber ido al Mundial de Rusia, pero había que saber manejar los partidos, no meterse atrás, hay que jugar a atacar, con la pelotita".



"En el proceso anterior no nos estorbábamos mucho, en este con Pinto nos preocupábamos más por defender que atacar", añadió el delantero de 37 años, que juega en el Platense de su país.



Al respecto, el colombiano citó a otro jugador hondureño que dijo: "El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar' y Costly no ha ganado nada, siempre preguntan por el más bandido y el más mal trabajador'".







Por otra parte, Pinto, que también ha dirigido a las selecciones de Costa Rica y Colombia, señaló que hay varios jugadores jóvenes de su país que le llaman la atención como Duván Zapata, delantero del Atalanta que "ha expresado en todos los conceptos ofensivos".



También mencionó a Jorge Carrascal, delantero de River Plate. "Tiene muchísima proyección, me gustó mucho, pero todavía le falta seguir formándose", dijo de él.



Sobre otro joven, Nicolás Benedetti, del América mexicano, aseguró que es otro jugador "que va a tener mucho futuro, ojalá los equipos donde vaya le ayuden".



En su palmarés, Pinto, que llevó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, cuenta con un título de la Liga peruana con Alianza Lima (1997), dos campeonatos costarricenses con Alajuelense (2002 y 2003), un torneo Clausura de Colombia con Cúcuta Deportivo (2006) y un Campeonato Venezolano con Deportivo Táchira (2011).