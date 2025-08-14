Últimas Noticias
Liga MX: Por la fecha 5 se enfrentarán Necaxa y León

Por la fecha 5 se enfrentarán Necaxa y León
Por la fecha 5 se enfrentarán Necaxa y León
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Necaxa y León, que se jugará mañana desde las 22:05 horas en el estadio Victoria. Dirige Óscar Mejía García.

Necaxa aguarda mañana la visita de León, para jugar el partido por la fecha 5 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas.

Así llegan Necaxa y León

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa igualó 1-1 frente a Pumas UNAM. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León perdió ante CF Monterrey por 1 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 2 derrotas. Logró convertir 3 goles y le han encajado 8.

León no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 3 PP).

Óscar Mejía García fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1244008
2Tigres933009
3Toluca FC943015
8Necaxa541210
15León34103-5

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs CF Monterrey: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tijuana: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs FC Juárez: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Puebla: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Chivas: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs Pachuca: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Querétaro: 30 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigres: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tijuana: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Mazatlán: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Necaxa y León, según país
  • Argentina: 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:05 horas

