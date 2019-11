"Nunca dirigiré al Tottenham" - José Mourinho en el 2015: ¿Qué cambió para que ahora acepte? | Fuente: AFP | Fotógrafo: ISABELLA BONOTTO

Corría el año 2015 y a José Mourinho le preguntaron si alguna vez podría dirigir al Tottenhan. De inmediato, el técnico portugués aseguró que eso nunca se daría porque amaba mucho a los hinchas del Chelsea.

2019. José Mourinho ha sido anunciado como nuevo técnico del Tottenham en lugar del argentino Mauricio Pochettino. Y claro, todos se preguntan qué cambió para que 'The Special One' convierte en 'sí' un 'no' del pasado. En una conferencia de prensa, reveló la respuesta.

Una periodista le preguntó por su versión de hce cuatro años y 'Mou' respondió lo siguiente: "Eso fue antes de que me echaran (risas)". Ahora, toca ver cómo le va a José en su nueva aventura como técnico de los 'Spurs'.