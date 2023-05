José Mourinho calienta la final de la Europa League: "Sevilla es favorito pero nosotros no somos angelitos"

El entrenador del Roma, José Mourinho, afirmó en vísperas de la final de la Europa League ante el Sevilla que "la historia hace favorito" al equipo español, hexacampeón de esa competición, y eso "hay que respetarlo", pero aseguró que "cuando empiece el partido", sus jugadores no estarán "pensando en nada de eso" y, aunque son jóvenes, tampoco son "'angelitos'" ni van a salir a jugar así" en Budapest.



En la conferencia de prensa oficial previa a la final, antes del entrenamiento del Roma en el Puskás Arena de la capital húngara, el técnico portugués dijo este martes que su delantero argentino Paulo Dybala, la estrella de la Roma y recién salido de una lesión, "está para 20 o 30 minutitos", una afirmación que hizo riéndose, a requerimiento de los periodistas, y cuando ya se había levantado y recorrido unos metros para abandonar la sala.



Sobre el hecho de que los sevillistas son un conjunto más experto en finales, insistió en que "la historia no se refleja en el terreno de juego" y que su equipo "está en esta final porque se lo merece", y valoró la exitosa trayectoria europea del Sevilla, además de indicar que tiene "muchísimo respeto" por su homólogo José Luis Mendilibar.



"Ellos tienen una historia y una experiencia de la que nosotros carecemos, para el Sevilla casi ha sido algo habitual jugar finales de Liga Europa, mientras que para la Roma y nuestros aficionados es algo extraordinario, una experiencia magnífica e inolvidable", declaró Mourinho.

Si bien el entrenador matizó que, por su camino en el torneo y por el trabajo de los últimos días, en su equipo saben que están "en disposición de disputar este trofeo" y que "ahora es cosas de los jugadores intentar hacer historia".



Diferentes caminos para llegar a la final

Para llegar a la final de la Europa League, rememoró, han jugado 14 partidos y ha sido un camino muy largo y por una ruta distinta a la del rival, que llegó después de la Champions League, y añadió: "está claro que nos merecemos estar aquí tras todo lo que hemos recorrido y ahora llega el momento que todos estábamos esperando"



José Mourinho habló sobre si el club sevillista puede ser favorito por historia y el suyo por su poderío económico, dijo que "es curioso porque, con los jugadores de alto nivel que tiene el Sevilla y si el presupuesto de la Roma es más alto", puede ser que los futbolistas de talla que tiene el rival "no sean los mejor pagados", algo que no cree que "sea así"."



"Nosotros tenemos niños que jugaban en el pasado en el equipo B y ellos tienen jugadores como Lamela, Montiel o En-Nesyri", señaló Mourinho, quien elogió de nuevo al entrenador del conjunto andaluz y argumentó que su "experiencia" en finales radica en que él ha "tenido más oportunidades que Mendilibar para jugar en Europa, pero los dos" son "de la misma generación, con los mismos años de experiencia y los mismos pelos viejos".



"Con los jugadores pasa lo mismo. Es obvio que ellos tienen más experiencia, más edad y finales, pero los míos no llegan aquí sin nada, llevamos dos años de trabajo juntos, 29 partidos europeos en esos dos años y mañana será el número 30. No somos angelitos que vayamos a salir así mañana" al campo, recalcó.

