José Mourinho dirige su primera temporada en la Roma. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANGELO CARCONI

No aguanta pulgas en su equipo. El entrenador portugués José Mourinho, técnico de la Roma, estalló en el vestuario contra sus jugadores tras la eliminación de Copa Italia frente al Inter de Milán el pasado martes, a los que les dijo que se fueran a jugar a la Serie C si tenían miedo, según asegura el diario Corriere dello Sport.



"¿Tienen miedo de jugar partidos como estos? Vayan a jugar a la Serie C, allí nunca encontrarán equipos con campeones, estadios top o la presión de un gran fútbol", dijo José Mourinho.



Asimismo Mourinho, con pasado en Real Madrid, Inter, Porto y Manchester United, apuntó que "el mayor defecto de un hombre es la falta de huevos, la falta de personalidad. Son gente sin cojones. Lo peor para un hombre", espetó.

Mourinho espera más de sus jugadores en la Roma

El contrato de José Mourinho en la Roma va hasta mediados de 2024. | Fuente: AFP | Fotógrafo: TIZIANA FABI

La 'Loba' no pasó del empate en la jornada de la Serie A contra Genoa, un equipo que está en puestos de descenso; y perdió en los cuartos de final de la Copa Italia frente al Inter en lo que fue su regreso a San Siro.



"Quiero saber por qué, jugando cara a cara con el Inter, se cag** en los primeros diez minutos. Los tenían frente a ustedes y, en lugar de encontrar las motivaciones correctas, se cag**. Contra todos sin excepción", expresó en el setubalense al finalizar el encuentro que perdió por 2-0.



"Los árbitros nos tratan como niños porque somos pequeños. El Inter es un superequipo, lo tenemos en frente y nos cagamos", manifestó 'Mou', señalando a sus jugadores por el momento deportivo que atraviesa el club.



Los de José Mourinho, recientemente eliminados de la Copa Italia, han perdido la sexta plaza en la Serie A y están fuera de las plazas europeas.

Este domingo, los de la capital italiana visitarán al complicado Sassuolo y es más que vital sacar los tres puntos. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.