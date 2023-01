José Mourinho ha ganado una Champions League como DT. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FABIO FRUSTACI

José Mourinho ha pasado por grandes clubes como Real Madrid, Inter de Milán, Tottenham, Manchester United y el Porto. Sin embargo, el panorama podría cambiar al darse su llegada a Estados Unidos.

Sucede que según reporta el diario inglés The Sun, José Mourinho es el principal candidato de la dirigencia de la Selección de Estados Unidos para llegar a este conjunto. El país norteamericano sueña con el director técnico luso para el Mundial 2026 que organizará junto a Canadá y México.

Por el momento, el combinado estadounidense que busca fichar a Mourinho es dirigido de manera interina por el inglés Anthony Hudson tras la marcha de Gregg Berhalter luego del Mundial Qatar 2022, en donde quedó en octavos de final.

¿Será José Mourinho el que llegue a Estados Unidos?

José Mourinho también tiene pasado en Chelsea. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FABIO FRUSTACI

El citado medio recuerda que cuando el popular 'Mou' dirigía a los 'Spurs' en la liga inglesa, este manifestó su intención en ser parte de un seleccionado en el futuro. Actualmente, es el DT de la Roma en Italia.

"Sí, la verdad que quiero entrenar a una selección. Quiero vivir la experiencia de una Copa del Mundo o una Eurocopa, esa emoción de ser parte de un torneo corte", indicó el luso en su etapa en el cuadro de Londres de 2019 a 2021.

Hay posibilidades de ver a José Mourinho con el buzo de Estados Unidos ya que fue el mismo técnico el que se descartó en firmar por el conjunto de su país.

"Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque espero seguir en la Roma", sostuvo hace unas semanas.

El presente de Mourinho en el fútbol

En lo que va de la liga peruana de primera división, la 'Loba' marcha en la sexta casilla con 34 puntos, a 13 unidades del líder Napoli.

También, su contrato en el elenco romano va hasta mediados del año 2024. Ha ganado la Conference League con el club italiano.

